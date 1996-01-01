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Кавалеровский Шварценеггер

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Юный кавалеровский богатырь Дмитрий КАШУБА в свои 17 лет собрал отличный урожай спортивных наград, установив несколько рекордов края и мира среди юношей в силовом троеборье (пауэрлифтинге). На недавнем чемпионате Приморья - состязаниях за Кубок края среди юношей и юниоров до 23 лет - он был безусловным лидером в весовой категории свыше 125 кг. А 5 июля он примет участие в российском первенстве среди юношей и юниоров, которое состоится в г. Коврове Владимирской области. Тренер Димы Сергей ДРУЖКОВ считает, что у его воспитанника есть все шансы на победу.

Сейчас Дмитрий учится на 3 курсе кавалеровского горного техникума, любимые предметы - алгебра и физкультура. Планирует продолжить образование в ДВГТУ.

Силовым троеборьем Кашуба начал заниматься лишь три года назад, а до этого ходил в спортзал от случая к случаю. С тех пор Дима из обычного щуплого паренька превратился в настоящего супертяжеловеса. Кстати, и размер обуви у него соответствующий - 46-й. Это при росте 193 см. Такого в спортзале ни с кем не спутаешь... В общем, местный Шварценеггер.

Еще в ноябре прошлого года на первенстве края среди мужчин Дима весил 117 кг. Но занял первое место. Тогда его результат в приседаниях со штангой на плечах - 290 кг. На мартовском чемпионате Приморья среди юношей Дмитрий установил сразу 7 рекордов. Так, в жиме лежа ему покорилась штанга весом 220,5 кг (больше российского и мирового рекордов).

Дмитрий Кашуба - пока кандидат в мастера спорта. Но уже в этом году на Кубке Дальнего Востока, который состоится в начале июня в г. Нерюнгри, он намерен выполнить норматив мастера. Ему принадлежат мировые рекорды среди юношей в жиме лежа (200 кг), в приседаниях со штангой на плечах (290 кг), в тяге становой (243 кг), а также рекорды края: в приседаниях - 300 кг, в жиме - 202,5 кг, и в тяге - 260 кг. А его лучший результат по сумме троеборья 740 кг.

- Хотелось бы занять высокое призовое место на российском первенстве среди юношей, а затем принять участие в чемпионате мира, - поделился планами атлет. - А пока приходится много тренироваться - 5 раз в неделю по 3-5 часов.

В рационе кавалеровского богатыря преобладает белковая пища. Он выпивает 3 литра молока в день, а летом - 5(!). При таких габаритах у Димы есть проблемы с приобретением одежды и обуви, в том числе спортивной. Спецодежду заказывает в одном из московских магазинов.

Увлекается кавалеровский Шварцнеггер и гонками на мотоциклах, у него "Хонда". Кстати, в его семье два старших брата раньше тоже дружили со спортом - занимались баскетболом. А вот Дима выбрал штангу.

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