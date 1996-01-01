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Футбол: московские армейцы - в шаге от финала Кубка УЕФА!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Чудес в подобных случаях не бывает - после первого четвертьфинального матча Кубка УЕФА футболисты ЦСКА гарантировали выход в полуфинал, ибо в минувший четверг вице-чемпион России в превосходном стиле нокаутировал в Москве французский "Осер" - 4:0!

Команда из одноименного французского города отнюдь не жалкий аутсайдер - она идет на 6-м месте в своем чемпионате. Но на поле стадиона "Локомотив" подопечные Ги РУ были нещадно биты "Командой лейтенантов". Счет был открыт в первом тайме - после удара нигерийского легионера Чиди ОДИА защитник гостей Лионель МАТИС столь неудачно пытался спасти ворота, что в итоге поразил их сам. После этого французские футболисты пришли в себя и стали все чаще тревожить оборону армейцев. А на 63-й минуте защитники "Осера" свалили в своей штрафной другого легионера ЦСКА, бразильца Вагнера ЛАВА, и капитан москвичей Сергей ИГНАШЕВИЧ точно пробил пенальти - 2:0.

Вот тут-то гости и дрогнули, чем не преминули воспользоваться наши. Дважды после блестящих проходов Юрия ЖИРКОВА ворота "Осера" поражали Вагнер Лав (71-я минута) и Ролан ГУСЕВ (78). После игры расстроенный Ги Ру нашел в себе силы сделать комплименты в адрес команды Валерия ГАЗЗАЕВА.

Победитель пары ЦСКА - "Осер" в полуфинале будет играть либо с австрийской "Аустрией", либо итальянской "Пармой". Первая игра в Вене завершилась вничью - 1:1.

Другой дуэт полуфиналистов определят ответные матчи в парах "Ньюкасл Юнайтед" (Англия) - "Спортинг" (Португалия) и "Вильярреал" (Испания) - "АЗ-67" (Голландия). Британцы на своем поле были удачливее гостей с Пиренейского полуострова - 1:0. А вот испанцы уступили футболистам из страны Тюльпанов на родном стадионе - 1:2. Сегодня, в четверг, определятся все четыре полуфиналиста.

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