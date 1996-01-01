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Бодибилдинг. Главное - это мышцы
В минувшую субботу во Владивостоке прошли состязания за третий кубок Приморского края российской Федерации бодибилдинга и бодифитнеса. За звание лучших боролись 8 женщин и 12 мужчин.
Как отметили специалисты, выбрать победителя было достаточно сложно, потому как уровень подготовки практически всех участников был очень высоким. Впрочем, выбор все-таки пришлось сделать. В итоге в соревнованиях по бодифитнесу в категории до 164 см победила дебютантка Наталья ГОРЛОВАЯ, чем немало удивила даже судейскую коллегию. А в категории свыше 164 см первой стала 18-летняя студентка Анастасия ГОНЧАРУК. Ее же признали и абсолютной чемпионкой.
Абсолютным чемпионом по бодибилдингу среди мужчин стал Владимир ЗАГАДОВ.
Надо отметить огромное количество спонсоров соревнований. Как сказал вице-президент федерации бодибилдинга и бодифитнеса Приморского края Игорь КРАВЦОВ, для организаторов кубка участие в проекте - своего рода самовыражение. Кроме того, это еще и существенный вклад в приморский спорт.
Вместе с этим хочется отметить, что свободных мест в зале ДКМ в тот день не было - любителей поглазеть на накачанные тела, а тем более женские оказалось более чем достаточно.
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