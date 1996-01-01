www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Крытый каток на 500 мест

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В марте в Уссурийске началось строительство крытого ледового дворца спорта на 500 мест. Уже закончен нулевой цикл, заложен фундамент, и с мая начнется основное строительство. По словам главы МО г. Уссурийск и Уссурийский район Сергея РУДИЦЫ, ориентировочная стоимость объекта 170 млн рублей. Деньги выделены из краевого бюджета.

Заказчиком крупнейшего в Приморье спортивного сооружения, равного которому в крае еще не было, выступили администрация края и АО "Приморскстройзаказчик". Подрядчиками выступили строительные компании Уссурийска. Кроме ледовой арены комплекс включит в себя тренажерные залы, раздевалки, душ, буфеты и др. Будущему объекту даже не придумали названия, и пока он именуется "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Крытый хоккейный каток "Патриот".

О том, что в Уссурийске собираются построить крытую ледовую арену, говорили давно. Необходимость ее строительства была обусловлена несколькими причинами. С одной стороны, всепоглощающая любовь уссурийцев к ледовым видам спорта, в первую очередь хоккею, с другой - успехи местного хоккейного клуба "Спартак-НТК". Игры подопечных тренера Валерия БАРЫШНИКОВА всегда собирали огромную аудиторию, а успехи команды на региональном уровне ("Спартак" в течение последних пяти лет становился чемпионом Дальнего Востока и Забайкалья) поставили вопрос о необходимости строительства крытого катка. К этому добавим неравнодушное отношение к спорту главы администрации. Похоже, вопрос строительства такого объекта - дело времени.

Кстати, два года назад уже была готова проектно-сметная документация на постройку нечто подобного в виде катка под куполом из сэндвич-панелей. Подрядчиком выступила одна канадская компания. Когда средства на постройку, а это шесть миллионов рублей с небольшим, были собраны, североамериканцы внезапно исчезли. Что их не устроило, история умалчивает, но, как нам стало известно из информированных источников, при строительстве канадцы хотели использовать свои строительные материалы, в частности из древесины.

Однако российская сторона не захотела обеспечивать работой заокеанского деревообработчика и настаивала на отечественных строительных компонентах. Такая позиция не понравилась зарубежным компаньонам, и они были таковы.

После этого, не доверяя больше варягам, администрация края и муниципального образования решила взять инициативу в свои руки, в чем и преуспела. По словам председателя спорткомитета Уссурийска Вадима КАРАСЕНКО, на обширном пустыре, именуемом "резервной территорией" Муниципального унитарного предприятия "Патриот", началось строительство, закончить которое планируется к концу этого года.

К слову, этот спорткомплекс не будет единственным в своем роде. Уже существует ряд договоренностей и планов, по которому в скором времени будет начато строительства аналогичного объекта во Владивостоке и других городах края. Будем надеяться, что будущие спорткомплексы не повторят "участь" уссурийского и будут рассчитаны не на 500 посадочных мест, а гораздо больше. Любителей круглогодичного хоккея и фигурного катания в Приморье ни чуть не меньше, чем футбола и баскетбола.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru