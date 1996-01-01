Крытый каток на 500 мест

В марте в Уссурийске началось строительство крытого ледового дворца спорта на 500 мест. Уже закончен нулевой цикл, заложен фундамент, и с мая начнется основное строительство. По словам главы МО г. Уссурийск и Уссурийский район Сергея РУДИЦЫ, ориентировочная стоимость объекта 170 млн рублей. Деньги выделены из краевого бюджета.

Заказчиком крупнейшего в Приморье спортивного сооружения, равного которому в крае еще не было, выступили администрация края и АО "Приморскстройзаказчик". Подрядчиками выступили строительные компании Уссурийска. Кроме ледовой арены комплекс включит в себя тренажерные залы, раздевалки, душ, буфеты и др. Будущему объекту даже не придумали названия, и пока он именуется "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Крытый хоккейный каток "Патриот".

О том, что в Уссурийске собираются построить крытую ледовую арену, говорили давно. Необходимость ее строительства была обусловлена несколькими причинами. С одной стороны, всепоглощающая любовь уссурийцев к ледовым видам спорта, в первую очередь хоккею, с другой - успехи местного хоккейного клуба "Спартак-НТК". Игры подопечных тренера Валерия БАРЫШНИКОВА всегда собирали огромную аудиторию, а успехи команды на региональном уровне ("Спартак" в течение последних пяти лет становился чемпионом Дальнего Востока и Забайкалья) поставили вопрос о необходимости строительства крытого катка. К этому добавим неравнодушное отношение к спорту главы администрации. Похоже, вопрос строительства такого объекта - дело времени.

Кстати, два года назад уже была готова проектно-сметная документация на постройку нечто подобного в виде катка под куполом из сэндвич-панелей. Подрядчиком выступила одна канадская компания. Когда средства на постройку, а это шесть миллионов рублей с небольшим, были собраны, североамериканцы внезапно исчезли. Что их не устроило, история умалчивает, но, как нам стало известно из информированных источников, при строительстве канадцы хотели использовать свои строительные материалы, в частности из древесины.

Однако российская сторона не захотела обеспечивать работой заокеанского деревообработчика и настаивала на отечественных строительных компонентах. Такая позиция не понравилась зарубежным компаньонам, и они были таковы.

После этого, не доверяя больше варягам, администрация края и муниципального образования решила взять инициативу в свои руки, в чем и преуспела. По словам председателя спорткомитета Уссурийска Вадима КАРАСЕНКО, на обширном пустыре, именуемом "резервной территорией" Муниципального унитарного предприятия "Патриот", началось строительство, закончить которое планируется к концу этого года.

К слову, этот спорткомплекс не будет единственным в своем роде. Уже существует ряд договоренностей и планов, по которому в скором времени будет начато строительства аналогичного объекта во Владивостоке и других городах края. Будем надеяться, что будущие спорткомплексы не повторят "участь" уссурийского и будут рассчитаны не на 500 посадочных мест, а гораздо больше. Любителей круглогодичного хоккея и фигурного катания в Приморье ни чуть не меньше, чем футбола и баскетбола.