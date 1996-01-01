Ничья в пользу конкурентов

Сыграв во вторник вничью (третий матч подряд) в Химках, "Луч-Энергия" упустил шанс сократить отставание от "КамАЗа" и "Кубани".

У "Луча" в стартовом составе впервые в этом сезоне вышел защитник ГОРДИЮК, заменивший невнятно выглядевшего в домашних матчах ДАВЫДОВА.

Хозяева владели территориальным преимуществом на протяжении всей игры и могли открыть счет в начале второго тайма, после выхода ДАНИШЕВСКОГО один на один с ГЕРУСОМ, однако экс-спартаковец пробил мимо ворот. У "Луча", по большом счету, был единственный шанс - на 81-й минуте вышедший на замену СМИРНОВ пробил в падении головой после ювелирной подачи ИВАНОВА со штрафного. Голкипера хозяев РОЖКОВА уберегло лишь чудо. На последних минутах блеснул ТИХОНОВ, пробив со штрафного метров с 25. Приморцев выручил Герус, переведший мяч в перекладину. Итоговые 0:0 не устроили ни "Химки", ни "Луч", которому в субботу предстоит тяжелейший матч в Набережных Челнах.