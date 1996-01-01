"Кубань" отпустили. На очереди "Химки"

Сегодня "Луч-Энергия" сыграет в Химках с одноименным клубом, одним из прямых конкурентов желто-синих за выход в премьер-лигу. А в минувшую субботу дома "Луч" при переполненных трибунах вырвал ничью в матче с другим конкурентом - краснодарской "Кубанью".

Счет на 8-ой минуте открыл экс-армеец ТЛИСОВ, воспользовавшийся ошибкой КАЗАКОВА. Капитан исправился на 75-ой минуте, реализовав пенальти за очевидный снос ЦИКЛАУРИ. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Луча" Сергей ПАВЛОВ отметил, что исход матча решила роковая ошибка.

Накануне выезда на Дальний Восток краснодарцы, в прошлом году выступавшие в премьер-лиге, не скрывали, что едут за шестью очками. Взяли два, с учетом ничьи в Хабаровске со "СКА-Энергия". И, судя по реакции главного тренера Иозефа ХОВАНЦА, остались этим довольны.