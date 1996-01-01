"Формула-1": не тот нынче Шумахер, не тот...

Вряд ли стоит делать прогнозы после всего лишь гонки "Формулы-1", но кое-что в мире моторов все-таки произошло - на смену прежним фаворитам пришли новые герои скоростных трасс.

Впрочем, испанца Фернандо АЛОНСО из конюшни "Рено" новичком никак не назовешь. Но тем не менее он выиграл две гонки из трех и лидирует в чемпионате. В субботу он стал победителем Гран-при Бахрейна, опередив на 13 секунд итальянца Ярно ТРУЛЛИ ("Тойота"). Третьим был на подиуме финн Кими РАЙККОНЕН ("Макларен".

В первую восьмерку, дающую зачетные очки, вошли также немец Ральф ШУМАХЕР ("Тойота"), испанец Педро Де Ла РОСА ("Макларен"), австралиец Марк УЭББЕР ("Уильямс"), бразилец Фелипе МАССА ("Заубер") и шотландец Дэвид КУЛТХАРД ("Ред Булл"). А вот семикратный чемпион мира, представитель "Феррари" немец Михаэль ШУМАХЕР во второй раз в сезон-2005 не сумел добраться до финиша. Причем в Бахрейне Шуми впервые в этом году сел в болид нового образца, но на 11-м круге его подвела резина и он сошел с трассы.

В итоге таблицу в личном первенстве возглавил Алонсо - 26 очков. За ним идет Трулли - 16, у итальянца Джанкарло ФИЗИКЕЛЛЫ ("Рено") - 10, Култхард и Ральф Шумахер набрали по 9.