Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Футбол: полпути позади и немного осталось, но в Германию, видно, не судьба нам попасть...
В прошлую среду свой прощальный матч в отборочном турнире чемпионата мира-2006 провела сборная России. Прощальный - с Георгием Ярцевым на тренерском посту. Последний блин весьма некстати вышел комом - наши не сумели выиграть в Таллинне у команды Эстонии.
Счет в этой матче открыл форвард "Зенита" Андрей АРШАВИН, пробивший на 18-й минуте точно в верхний угол эстонских ворот. До перерыва игра россиян не вызывала опасений и нареканий - вроде бы наши были поактивнее и не раз могли увеличить преимущество. Но во втором тайме хозяева показали характер, чего так не хватает, причем давно, подопечным Ярцева. И как итог - ответный мяч в ворота Игоря АКИНФЕЕВА на 63-й минуте. Грустно было наблюдать, как игравшие до той поры на удержание счета футболисты российской сборной всем своим видом показывали, что просто-напросто не знают, что же им делать с мячом... 1:1 в матче с отнюдь не самым грозным соперником. Потеряны еще два очка на пути в финал мирового первенства и теперь вообще проблематично говорить о шансах сборной России. Отставка Ярцева вполне может изменить ситуацию, но догонять ведь всегда трудней.
Основные конкуренты, команды Португалии и Словакии, вроде бы ушли вперед всего на три очка при равном количестве сыгранных матчей. Они, кстати, в ту же среду встретились в очном поединке в Братиславе и тоже поделили очки - 1:1. Но если уж мы теряем очки в Эстонии, то чего можно ожидать от игр с теми же португальцами и словаками? А ведь сборной России еще дважды играть с футболистами Латвии, которые выше по классу той же Эстонии. Латвийцы в этом туре дома уверенно обыграли Люксембург - 4:0.
Следующие две игры сборная России с новым главным тренером (Юрием СЕМИНЫМ, или иностранцем?) проведет как раз против Латвии - 4 июня в Москве и 17 августа в Риге.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- В России реально введут налог на воздух
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе