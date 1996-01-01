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Футбол: полпути позади и немного осталось, но в Германию, видно, не судьба нам попасть...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В прошлую среду свой прощальный матч в отборочном турнире чемпионата мира-2006 провела сборная России. Прощальный - с Георгием Ярцевым на тренерском посту. Последний блин весьма некстати вышел комом - наши не сумели выиграть в Таллинне у команды Эстонии.

Счет в этой матче открыл форвард "Зенита" Андрей АРШАВИН, пробивший на 18-й минуте точно в верхний угол эстонских ворот. До перерыва игра россиян не вызывала опасений и нареканий - вроде бы наши были поактивнее и не раз могли увеличить преимущество. Но во втором тайме хозяева показали характер, чего так не хватает, причем давно, подопечным Ярцева. И как итог - ответный мяч в ворота Игоря АКИНФЕЕВА на 63-й минуте. Грустно было наблюдать, как игравшие до той поры на удержание счета футболисты российской сборной всем своим видом показывали, что просто-напросто не знают, что же им делать с мячом... 1:1 в матче с отнюдь не самым грозным соперником. Потеряны еще два очка на пути в финал мирового первенства и теперь вообще проблематично говорить о шансах сборной России. Отставка Ярцева вполне может изменить ситуацию, но догонять ведь всегда трудней.

Основные конкуренты, команды Португалии и Словакии, вроде бы ушли вперед всего на три очка при равном количестве сыгранных матчей. Они, кстати, в ту же среду встретились в очном поединке в Братиславе и тоже поделили очки - 1:1. Но если уж мы теряем очки в Эстонии, то чего можно ожидать от игр с теми же португальцами и словаками? А ведь сборной России еще дважды играть с футболистами Латвии, которые выше по классу той же Эстонии. Латвийцы в этом туре дома уверенно обыграли Люксембург - 4:0.

Следующие две игры сборная России с новым главным тренером (Юрием СЕМИНЫМ, или иностранцем?) проведет как раз против Латвии - 4 июня в Москве и 17 августа в Риге.

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