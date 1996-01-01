Назначения: эпоха Вячеслава Колоскова завершилась окончательно и бесповоротно

В первую субботу апреля в отечественном футболе произошло поистине эпохальное событие - состоялись выборы главы Российского футбольного союза (РФС), которым до этого более 25 лет руководил Вячеслав КОЛОСКОВ. На смену ему пришел 46-летний Виталий МУТКО.

Новый президент РФС сейчас занимает еще одну должность, политическую. Он - депутат Госдумы и возглавляет Комитет Совет Федерации по молодежной политике, физической культуре и спорту. А совсем недавно Мутко был президентом питерского "Зенита", которому он отдал десять лет жизни.

Едва вступив в должность, новый руководитель российского футбола заявил, что перво-наперво он сменит тренера национальной сборной, Георгия ЯРЦЕВА. Вплоть до понедельника Георгий Александрович не помышлял об уходе в отставку, считая, что под его водительством главная команда страны играет вполне успешно в отборочном цикле ЧМ-2006 (об этом чуть ниже). Но не успела начаться вторая неделя апреля, как Ярцев написал-таки заявление об отставке. Кто станет его преемником - вопрос вопросов. Мутко намерен решить эту проблему в течение 10-15 дней.

Ну а что станет с Колосковым? Он теперь - почетный вице-президент Олимпийского комитета России и его рабочий кабинет находится в том же самом здании на Лужнецкой набережной в Москве. Только этажом выше. А еще ему оставлены зарплата в 80 тысяч рублей, служебный автомобиль (разумеется, с личным водителем) и мобильный телефон, оплачиваемый РФС. Чтоб все мы так жили...