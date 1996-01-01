"Спартак" играл на уколах

На пресс-конференции после второй игры с "Химками" (оба матча завершились победами хозяев 89:79, 80:77) главный тренер "Спартака-Приморье" Андрей КИБЕНКО признался, что ведущие игроки команды были травмированы и выступали на обезболивающих уколах.

По словам врача команды Андрея БЫКОВА, травмированы Роман БУЛГАНИН, Дмитрий ДРЕВКЕ, Александр МИХАЙЛОВ и Евгений ПОЛИЩУК. Вряд ли до отъезда кто-нибудь из них примет участие в тренировках, а Древке может не успеть восстановиться даже к матчам в Кирове (9-10 апреля). Диагноз накануне последнего и самого затяжного турне неутешительный.

Андрей Кибенко не скрывает разочарования:

- Из-за травм выпали ведущие игроки команды. Я не теряю надежды на то, что смогут помочь нам в предстоящих поединках, но и не исключаю обратного. Будем играть теми, кто есть. Для побед ребята должны будут прыгнуть выше головы. Все осознают это и готовятся к нелегким испытаниям.