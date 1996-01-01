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Главный тренер "Луча-Энергия" расставил все точки над i
Вчера владивостокский "Луч-Энергия" провел первый домашний матч в сезоне-2004. А накануне игры с "Анжи" главный тренер желто-синих Сергей ПАВЛОВ ответил на вопросы журналистов.
- Сергей Александрович, ваша оценка стартовых матчей.
- Четыре очка с выезда (ничья 0:0 в Астрахани с "Волгарем" и победа 1:0 в Пятигорске над "Соколом") - показатель нормальный. Жалко то, что, владея игровым преимуществом в Астрахани, не сумели его реализовать.
- Похоже, вы уже определились с основой?
- У нас сегодня 22 абсолютно равноценных игрока. Кто на данный момент находится в лучшей форме, тот и начнет игру.
Есть определенные сложности. Чтобы нормально уложить газон, необходимо как минимум четыре свободных тура. Для нас потеря домашних игр сейчас невосполнима, поэтому мы решили играть и по ходу заниматься газоном. Сразу после окончания второй игры (с "Кубанью") мы закроем поле на ремонт и уже к следующей игре (26 апреля с "Чкаловцем-1936") у нас будет хорошее поле.
- Как оцениваете итоги селекционной политики клуба? Достаточно ли имеющихся в вашем распоряжении игроков?
- У меня сегодня хороший материал. Есть варианты, при которых можно варьировать состав. Думаю, у нас сегодня самая длинная скамейка среди всех клубов первого дивизиона. Не по количеству, а по качеству. Можно заявить и 40 игроков, а кто играть будет?
- Похоже, место в старте в отличие от прошлого сезона потерял ГОРДИЮК.
- Играет тот, кто сильнее в этот час. Костя находится в хорошей форме, выглядит на порядок выше, чем год назад. Другое дело, что в моем распоряжении есть игроки, которые, на мой взгляд, пока играют сильнее. Может, это и ошибочное мнение, но я так вижу.
- В межсезонье клубу поступил вызов в молодежную сборную России на БЕКЕТОВА, однако в Италию он так и не выбрался. Что случилось?
- Никаких "подводных камней" здесь нет. Я поговорил с ЧЕРНЫШОВЫМ (главный тренер молодежной сборной), объяснил, что у команды очень трудный старт. Он вошел в мое положение. Артем, кстати, тоже не хотел отлучаться из команды.
- В самый последний момент решался вопрос по заявке игроков "молодежки" России ШЕШУКОВА и ИОНОВА. Первый - в команде, второй - нет.
- Считаю, что он не пробился бы в состав. Я не вижу ему места, а держать парня в 21 год на скамейке - увольте.
- Вы следите за игрой Сергея КУЗНЕЦОВА в московском "Динамо"? Из четырнадцатой команды первого дивизиона - и сразу твердое место в основе не самого худшего, по крайней мере по именам, клуба премьер-лиги. Не жалеете, что отдали готового игрока?
- Будь моя воля - я бы Серегу не отдавал ни на каких условиях. Но он нам не принадлежал, и этим все сказано.
- Ситуация может повториться?
- С большей частью игроков мы заключили контракты. С теми же, кто находится в аренде, мы имеем право продлить соглашение.
- Наличие в команде сразу трех равноценных вратарей - это не роскошь?
- Кто сказал, что они равноценны. Я считаю, что есть первый вратарь, второй и третий. Первый у нас сегодня ГЕРУС, вторую позицию займет тот, кто готов лучше на данный момент.
- Насколько сложно придется команде в двух первых домашних матчах?
- Первые матчи они все сложные, в первую очередь с психологической точки зрения. Болельщики эту команду еще не видели, естественно, будет ажиотаж. Надо снять это напряжение. Сделать так, чтобы команда вышла и сыграла раскованно. Я всегда с тревогой жду начала. Играть первые матчи на выезде несколько легче. Пройдет четыре-пять туров, и все наладится. К туру восьмому команда "покатит". Так должно быть. Команда должна вкатиться в сезон постепенно - дома это сделать очень сложно. Лишнее напряжение. Кстати, домашний проигрыш "Химок" (1:2) "Амуру" - лучшая иллюстрация вышесказанного.
- А может быть, "Химки" на этом не остановятся?
- Думаю, судить о любой команде только по первым матчам не стоит. У "Химок" же очень высокий потенциал. Опытный тренер, хорошие футболисты, деньги, наконец. Это команда, которая будет бороться.
- В роли капитана "Луча" дебютировал КАЗАКОВ. Все-таки чье это было решение, главного тренера или команды?
- Здесь демократии нет и быть не может. Назначение капитана - однозначно мое решение. Другого и быть не может.
- Какие моменты вас сейчас волнуют больше всего?
- (Улыбается.) Сейчас игрокам надо спать, а они вам интервью дают.
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