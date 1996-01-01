"Формула-1": на помощь "Ягуару" приходит "Красный бык"

Неудачница прошедшего сезона в "Формуле-1" команда "Ягуар", оказавшаяся на грани ухода из самых престижных автогонок, спасена. Выставленная на продажу предыдущим владельцем, концерном "Форд", "Зеленая конюшня" нашла покровителя в лице известной австрийской компании Red Bull, производящей различные тонизирующие (и не только) напитки. Символическая сумма сделки составила 1 евро, хотя новые хозяева уже собираются сделать "вливания" в "Ягуар" на сумму 300 млн долларов.

А поводом для отказа "Форда" от "Ягуара" послужило крайне слабое выступление "Зеленых" в сезоне-2004. Гонщики "Ягуара "не выиграли ни одного гран-при из 16, а в Кубке конструкторов сумели набрать всего-навсего 10 очков. После этого пятилетнее сотрудничество с "Фордом" и прекратилось. Американский концерн решил уйти из "Формулы-1", поскольку посчитал это слишком убыточным для себя предприятием.