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Футбол: от ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не сулит ничего...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Англичане любят говорить: "Самое красивое в футболе - счет на табло". В чем-то родоначальники самой популярной в мире игры правы - по крайней мере, сборная Англии в очередном отборочном матче чемпионата мира-2006 уверенно разобралась с давно уже не блещущими соседями из Северной Ирландии. А вот сборная России в очередной раз разочаровала, несмотря на победу.

Подопечные Георгия ЯРЦЕВА играли в Вадуце со сборной Лихтенштейна. Команда этого карликового государства и в футболе карлик. Правда, неуступчивый: осенью Лихтенштейн принимал Португалию, проигрывал 0:2 и сумел-таки спасти встречу - сенсационнейшая ничья 2:2! С другой стороны, подобные результаты случаются раз в сто лет - чаще футболисты государства-лилипута проигрывают, причем крупно. Но в матче с Россией все едва не повторилось. После ударов Александра КЕРЖАКОВА и Андрея КАРЯКИ наши к 37-й минуте повели - 2:0, причем оба раза сплоховал вратарь хозяев, пропустив не самые сложные мячи. А на 40-й минуте долг платежом футболистам Лихтенштейна вернул голкипер россиян Вячеслав МАЛОФЕЕВ, пропустив нелепейший гол со штрафного. После чего и без того невразумительная игра сборной России и вовсе начала разваливаться. Правда, тот Кержаков и появившийся после перерыва Дмитрий СЫЧЕВ могли увеличить счет, но промахнулись. А когда пошло уже добавленное арбитром время, форвард сборной Лихтенштейна Марио Фрик умудрился метров с трех попасть мячом не в ворота, а в Малофеева. 2:1 - вымученная победа сборной России. И главный вопрос - зачем мы стремимся попасть в финальную часть чемпионата мира, если в битвах с футбольными пигмеями сами уподобляемся оным?

Следующий матч Россия проводила вчера, 30 марта, в Таллинне. И наверняка подопечным Ярцева придется куда трудней, ибо эстонцы тоже способны на сюрприз - помните, перед чемпионатом мира-2002 они уже обыгрывали наших - 2:1? В минувшую субботу футболисты маленького прибалтийского государства дали бой искушенной сборной Словакии. После удара своего лучшего форварда Андерса ОПЕРА эстонцы даже вели - 1:0, но гости сумели-таки переломить ход матча и вырвать под занавес тяжелейшую победу - 2:1. Итак, в 3-й европейской отборочной группе впереди сборные Португалии и Словакии - у них по 13 очков, 10 набрала команда России, которая как основные конкуренты, сыграла 5 матчей (без учета вчерашней игры).

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