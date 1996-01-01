Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пауэрлифтинг. Дальнегорский феномен выжал два центнера
В кавалеровском спорткомплексе "Кристалл" прошел трехдневный чемпионат края по пауэрлифтингу (силовому троеборью) среди юношей, девушек и юниоров.
Главной сенсацией соревнований стала яркая победа кавалеровца Дмитрия КАШУБЫ, выступавшего в категории свыше 125 кг и ставшего чемпионом края среди юношей. Всего на его счету за этот чемпионат - 7 рекордов края, а в жиме лежа -результат 202,5 кг - это выше юношеского российского и мирового рекорда!
Тренер чемпиона - главный судья соревнований Сергей ДРУЖКОВ. Среди юношей первыми были кавалеровцы, на втором месте - сборная Уссурийска, на третьем - арсеньевцы. Среди юниоров лидировали уссурийцы, серебро - у команды Арсеньева, бронза - у кавалеровцев. Среди девушек не было равных опять же уссурочкам, вторыми были арсеньевцы, на третьем месте -команда Владивостока.
В личном первенстве среди девушек в категории 75 кг чемпионкой стала известная владивостокская спортсменка Валерия ШЕПИЛОВА, в категории 67,5 кг первой была Елена КОЗИНА из Уссурийска, установившая рекорд края в становой тяге - 152,5 кг. Она же выполнила норматив мастера спорта России. Из юниорок солировала Наталья СОБОЛЕВА из Уссурийска.
Рекорд края в приседаниях среди юношей в весовой категории 52 кг установил Николай ШПАКОВ (Уссурийск), в категории до 56 кг первенствовал Сергей ВАРФАЛОМЕЕВ из Арсеньева, выполнивший норму кандидата в мастера спорта России. Из юниоров в категории до 56 кг победил Константин БАРИНОВ (Кавалерово), а в категории до 60 кг - Артем АСМИРКО из Уссурийска. Артемовец Артур ПРОНЬКИН занял первое место в категории до 67,5 кг - на его счету 565 кг. Среди атлетов в весовой категории до 75 кг победителем был кавалеровец Никита КИСЕЛЕВ, два оставшихся призовых места - у Фарида АХАДОВА из Находки и Сергея КОСЕНКО из Арсеньева.
Чемпион среди юношей в категории до 82,5 кг - кавалеровец Михаил ДЫБИН, среди юниоров - мастер спорта уссуриец Юрий ВАСИЛЬЧЕНКО. Из юниоров до 23 лет в весовой категории до 90 кг опередил соперников уссуриец Роман ПЕТУХОВ, вторым был Олег ЛУКЬЯНЦЕВ из Арсеньева.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
- Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин