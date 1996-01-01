Пауэрлифтинг. Дальнегорский феномен выжал два центнера

В кавалеровском спорткомплексе "Кристалл" прошел трехдневный чемпионат края по пауэрлифтингу (силовому троеборью) среди юношей, девушек и юниоров.

Главной сенсацией соревнований стала яркая победа кавалеровца Дмитрия КАШУБЫ, выступавшего в категории свыше 125 кг и ставшего чемпионом края среди юношей. Всего на его счету за этот чемпионат - 7 рекордов края, а в жиме лежа -результат 202,5 кг - это выше юношеского российского и мирового рекорда!

Тренер чемпиона - главный судья соревнований Сергей ДРУЖКОВ. Среди юношей первыми были кавалеровцы, на втором месте - сборная Уссурийска, на третьем - арсеньевцы. Среди юниоров лидировали уссурийцы, серебро - у команды Арсеньева, бронза - у кавалеровцев. Среди девушек не было равных опять же уссурочкам, вторыми были арсеньевцы, на третьем месте -команда Владивостока.

В личном первенстве среди девушек в категории 75 кг чемпионкой стала известная владивостокская спортсменка Валерия ШЕПИЛОВА, в категории 67,5 кг первой была Елена КОЗИНА из Уссурийска, установившая рекорд края в становой тяге - 152,5 кг. Она же выполнила норматив мастера спорта России. Из юниорок солировала Наталья СОБОЛЕВА из Уссурийска.

Рекорд края в приседаниях среди юношей в весовой категории 52 кг установил Николай ШПАКОВ (Уссурийск), в категории до 56 кг первенствовал Сергей ВАРФАЛОМЕЕВ из Арсеньева, выполнивший норму кандидата в мастера спорта России. Из юниоров в категории до 56 кг победил Константин БАРИНОВ (Кавалерово), а в категории до 60 кг - Артем АСМИРКО из Уссурийска. Артемовец Артур ПРОНЬКИН занял первое место в категории до 67,5 кг - на его счету 565 кг. Среди атлетов в весовой категории до 75 кг победителем был кавалеровец Никита КИСЕЛЕВ, два оставшихся призовых места - у Фарида АХАДОВА из Находки и Сергея КОСЕНКО из Арсеньева.

Чемпион среди юношей в категории до 82,5 кг - кавалеровец Михаил ДЫБИН, среди юниоров - мастер спорта уссуриец Юрий ВАСИЛЬЧЕНКО. Из юниоров до 23 лет в весовой категории до 90 кг опередил соперников уссуриец Роман ПЕТУХОВ, вторым был Олег ЛУКЬЯНЦЕВ из Арсеньева.