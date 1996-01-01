Футбол. На "Востоке" пополнение

В минувший вторник был утвержден состав участников второго дивизиона. Всего в турнире примут участие 80 команд, разделенных на 5 зон.

В зоне "Восток" в этом году будут выступать 11 команд. 9 из них участвовали в прошлом первенстве - "Динамо" (Барнаул), "Металлург" (Красноярск), "Звезда" (Иркутск), "Смена" (Комсомольск-на-Амуре), "Океан" (Находка), "Иртыш" (Омск), "Чкаловец" (Новосибирск), "Шахтер" (Прокопьевск), "Сибиряк" (Братск), 2 - "Кузбасс-Динамо" (Кемерово) и "Заря" (Ленинск-Кузнецкий) - вернулись в большой футбол после некоторого перерыва.