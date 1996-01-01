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Баскетбол: ЦСКА поражений не знает, "Динамо" - тоже. Только победы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Победная серия баскетболистов ЦСКА продолжается. Одержав 14 побед в 14 матчах на предварительной стадии Евролиги ULEB, москвичи успешно стартовали и во втором этапе соревнований. 15-я победа кряду была добыта армейцами в столице Каталонии.

Нашей команде противостояла знаменитая испанская "Барселона". Впрочем, сейчас один из грандов европейского клубного баскетбола переживает далеко не лучшие времена. Об этом свидетельствует и итоговый счет игры с ЦСКА - 90:71 в пользу российской дружины. Кстати, через пару дней после этого тренер "Барселоны" Хоан МОНТЕС подал в отставку.

Ну а в другом матче группы "Е" в Мадриде встречались баскетболисты испанского "Реала" и итальянского "Скаволини". Хозяева были удачливее гостей с Пиринейского полуострова - 75:71. Во втором туре армейцы сыграют с итальянцами в Москве 2 марта, когда этот номер "ЗР" уже будет отпечатан.

Если же говорит о рекордах, то не стоит сбрасывать со счетов и баскетболистов "Динамо" из Санкт-Петербурга, выступающих в другом, не менее престижном турнире - Евролиге ФИБА. Выиграв, как и ЦСКА, все 14 матчей группового этапа, питерские динамовцы одержали затем две победы в серии плей-офф в играх с чешским клубом "Нимбурк". Сначала бело-голубые выиграли на своей площадке - 101:93, а затем и на поле соперников - 90:86. Победная серия питерцев достигла 16 матчей. Кто же будет удачливее и установит рекорд по числу беспроигрышных матчей - ЦСКА или "Динамо"?

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