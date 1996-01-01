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Футбол. Про Атангану надо забыть
Во втором матче на сборе в Турции владивостокский "Луч-Энергия" обыграл своего соперника по первому дивизиону брянское "Динамо" с минимальным счетом 1:0.
"Луч-Энергия" (стартовый состав): КОРОЛЕВ, ОТЮЦКИЙ, ГОРДИЮК, ЛОБОВ, ЧЕРКЕС, РЕЗНИКОВ, СУРОДИН, ИОНОВ, ЦИКЛАУРИ, МАЛИНИН, АВАГЯН.
Главный тренер желто-синих Сергей ПАВЛОВ преподнес сюрприз уже в дебюте, начав игру с тремя нападающими. Как сообщает официальный сайт "Луча", в первом тайме на поле было много единоборств и контактов и все без голевых моментов. Судьба матча была решена на 86-й минуте, после того как новый капитан КАЗАКОВ четко реализовал 11-метровый за снос вышедшего на замену ТИХОНОВЕЦКОГО. Отметим, что это уже четвертый подряд пенальти, реализованный главным по мнению Сергея Павлова приобретением "Луча".
На просмотре в команде находится 21-летний защитник молодежной сборной Александр Ионов (181 см, 80 кг), известный по выступлениям за московский "Локомотив", астраханский "Волгарь" и саратовский "Сокол". В команду вернулся отданный в прошлом году в аренду "Сатурну" Роман ГЕРУС. Очередным новичком желто-синих может стать выступавший в свое время за московские "Спартак" и "Торпедо-ЗИЛ" 24-летний Дмитрий СМИРНОВ, способный сыграть как в полузащите, так и в нападении. Скорее всего, продолжит карьеру во Владивостоке и 30-летний хавбек Беслан АДЖИНДЖАЛ, не подошедший "Тереку". К вящему разочарованию поклонников экзотики, в "Луче" не будет камерунца АТАНГАНЫ. По словам Павлова, несмотря на предложенное увеличение контракта Саймон наотрез отказывается возвращаться в Приморье.
Тем временем в первый день весны на учебно-тренировочной базе "Луча" стартовал региональный турнир 6 молодежных команд "Дальневосточные надежды". В матче открытия дублеры "Луча" разгромили соперников из хабаровской ДЮСШ "СКА" со счетом 6:1.
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