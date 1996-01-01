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Дальневосточный боулинг открыл новое имя

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сенсационной победой владивостокского боулера Сергея КУЗЬМЕНКО завершился X зональный открытый турнир по боулингу между городами Дальнего Востока, проходивший в минувшие выходные в хабаровском боулинг-центре "Абриколь".

Соревнования проводились в традиционном для дальневосточных междоусобойчиков формате - смешанный индивидуальный зачет (женщины имели гандикап в 5 очков в каждой партии) и командный турнир по формату "Беккера" (каждый игрок команды играет два фрейма в партии).

На турнир прибыли 46 боулеров (в том числе 4 представительницы прекрасного пола) из Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Находки, Владивостока и Китая. Как и ожидалось, соревнования прошли при подавляющем преимуществе приморских боулеров, делегировавших восемь представителей в первую десятку.

Первый звонок для мэтров дальневосточного боулинга прозвенел уже в первой квалификации. К примеру, 4-кратный победитель зональных турниров и первый номер дальневосточного рейтинга Александр МАМОШИН "застолбил" за собой лишь 16-ю строчку турнирной таблицы, уступая безоговорочному лидеру Сергею Кузьменко более 110 очков! Еще хуже выступили четвертый номер рейтинга сахалинец Юрий СУВОРОВ, обосновавшийся лишь на 21-й позиции, и пионер приморского боулинга Сергей КУРАШКИН, в очередной раз увлекшийся судейством соревнований и тем самым отодвинувший собственный результат на второй план. В то же время без особых проблем подтвердил свой высокий статус молодой, но весьма амбициозный Сергей БАКШИН. Победитель предыдущего турнира в Находке комфортно расположился сразу за лидером.

Второй день, как это бывает сплошь и рядом, начался с сюрпризов - в полуфинальную восьмерку буквально ворвались сахалинец Константин АБИКОВ и благовещенец Анатолий СУШКО, по итогам первой квалификации занимавшие, соответственно, лишь 19-е и 20-е места. В роли неудачников на этот раз выступили владивостокцы Олег КЛИМЕНКО, скатившийся с 4-го на 9-е место (от заветной восьмерки его отделили лишь две несбитые кегли) и Альберт ФАЗУЛЛИН. Едва не добились желаемого Александр Мамошин и Олег ЮНУСОВ. Проходной средний результат составил 186,9 очка (для сравнения, в турнирах российского масштаба средний проходной в полуфинал сегодня превышает 200 очков).

Полуфинальные игры запомнились великолепным финишем Анатолия СУШКО, в последней партии установившего рекорд "Абриколя" - 257 очков в одной партии.

Финальные игры, как это бывает на любом турнире, проходили весьма эмоционально. Героем дня стал Сергей КУЗЬМЕНКО, сумевший последовательно обыграть китайца Александр ХЭ (в этом весьма драматичном противостоянии победителя и проигравшего разделили всего два очка - 157 на 155), Анатолия Сушко и Сергея Бакшина. Причем своего главного конкурента и тезку победитель буквально нокаутировал - 218 на 167 в первой и 197 на 160 во второй партиях. Стоит отметить, что это первый и сразу столь весомый успех Сергея Кузьменко, до этого лишь однажды входившего в зачетную двадцатку турнира.

В командном турнире, и это уже сложившаяся традиция, не было равных основной команде владивостокского клуба "Стэлс", за которую выступали Сергей Бакшин, Сергей КАТОЛИК, Сергей Кузьменко, Александр Мамошин и Александр Хэ. На втором месте - хабаровский "Цеппелин", на третьем - "Сахалин".

По итогам десяти проведенных турниров дальневосточный ретинг возглавляют Александр Мамошин - 152 очка, Олег ЮНУСОВ (оба - Владивосток) - 114 очков, Алексей КЛИМОВ (Большой Камень) - 111 очков, Юрий Суворов (Южно-Сахалинск) - 106 очков и Олег Клименко (Владивосток) - 92 очка.

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