Прощание с зимой на льду

Заключительные соревнования по зимним трековым автогонкам пройдут в пригороде Владивостока 6 марта. Гонка называется "Прощание с русской зимой".

На лед Амурского залива в районе станции Океанская выйдут более 20 спортсменов из городов Приморья. Они разыграют призы, учрежденные компаниями "Хайт" и "Шелс" при поддержке администрации Владивостока. Старт будет дан в 11:40. Победитель и призеры определятся по сумме результатов, показанных во всех заездах. Фаворитами предстоящих гонок считаются владивостокцы Андрей ЯДОВ, Геннадий ПОТЕХИН и Олег ГУМЕНЮК, находкинец Дмитрий КИРПУН, а также семейный дуэт из Уссурийска в составе Александра НОВИКОВА и его сына Алексея.