Проверка Романцева

Во вторник "Луч-Энергия" покинул турецкую Анталию и вернулся в Москву. Тем временем экс-"лучовцы" Александр СМИРНОВ и Анатолий АГРОФЕНИН пытаются трудоустроиться в благовещенском "Амуре".

Луч-Энергия" - "Арсенал" (Харьков) 1:0 (1:0). 11 февраля. "Л-Э": Тумилович, Рекуданов, Комадина, Недорезов, Матеус, МИХЕЕВ, Сосулин, Суродин, Стеклов, Авагян (Вобликов, 40), МАЛИНИН.

Как сообщает официальный сайт "Луча", в целом игра проходила с преимуществом нашей команды. Уже на 12-й минуте желто-синие заработали штрафной. Недорезов замыкал головой подачу Михеева - мимо ворот. На 20-й минуте украинцы разыграли комбинацию возле ворот Тумиловича, но игрок соперника не успел отреагировать на прострельную передачу. Очередная атака "Арсенала" закончилась ударом с нескольких метров выше ворот. На 38-й минуте с правом замены был удален Саркис Авагян. Вместо него Сергей Павлов выпустил второго нападающего - Антона Вобликова. И уже на 42-й минуте владивостокцы вышли вперед: в результате ошибки обороны соперника Денис Малинин получил мяч в углу штрафной, несколькими движениями ушел от защитников и точно пробил в дальний угол.

"Луч-Энергия" - "Черноморец" (Одесса) 1:4 (1:2). 11 февраля. "Л-Э": С.ИВАНОВ, ЛОБОВ, КАЗАКОВ (ГОРДИЮК, 10), ОТЮЦКИЙ, ЧЕРКЕС, А. ИВАНОВ, РЕЗНИКОВ (ЦИКЛАУРИ, 46), БЕКЕТОВ, АРХИПОВ, ТИХОНОВЕЦКИЙ, АСТАФЬЕВ.

В этот же день номинально основной состав "Луча" встречался с более высоким по классу соперником. В самом начале игры травму получил Казаков. Первые два мяча одесситы провели после ударов головой. Желто-синие" размочили" счет на 32-й минуте - Тихоновецкий, получив пас от Резникова, с края штрафной "парашютом" перекинул вратаря. Во втором тайме, несмотря на хорошую игру, "Луч" пропустил два совсем необязательных мяча: на 60-й минуте со штрафного и на 75-й минуте. После этого Тихоновецкий мог записать на свой счет второй мяч, но с 3-х метров зарядил в штангу.

"Луч-Энергия" - "Работнички" (Македония) 0:0. 14 февраля. "Л-Э": Тумилович (С. Иванов, 4), ДАВЫДОВ, Отюцкий, Лобов (Комадина, 46), Черкес, А. Иванов, Бекетов, Архипов (Суродин, 60), Резников (Гордиюк, 46), Тихоновецкий, Астафьев (Циклаури, 60).

В заключительном матче сбора в "Луче" дебютировал защитник липецкого "Металлурга" Дмитрий Давыдов. В первом тайме хорошие шансы для взятия ворот упустили Астафьев и Иванов. На 30-й минуте мяч после удара Иванова попал в перекладину. У македонцев в свою очередь было два опасных момента, но выручил Иванов. Во втором тайме приморцы прибавили в движении, стали больше держать мяч. Самый выгодный шанс для взятия ворот упустил Черкес. Подключившийся в атаку защитник с выгодной позиции пробил выше ворот.

Зона "Восток" продолжает деградировать

В минувший понедельник в Новосибирске на совещании руководителей клубов "Востока" с участием президента ПФЛ Николая ТОЛСТЫХ было принято решение провести турнир в 4 круга (год назад 10 клубов зоны играли в 3 круга). Предварительно старт первенства планируется на 23-24 апреля, завершение - на 23 октября.

На сегодняшний день участие подтвердили девять команд: "Динамо" (Баранаул), "Смена" (Комсомольск-на-Амуре), "Металлург" (Красноярск), "Иртыш" (Омск), "Звезда" (Иркутск), "Океан" (Находка), "Сибиряк" (Братск), "Шахтер" (Прокопьевск) и "Чкаловец" (Новосибирск).

Зона "Восток" в последнее время была головной болью ПФЛ с точки зрения состава ее участников. До последнего времени сохранялась даже реальность ее расформирования из-за малого количества профессиональных команд. Еще на прошлой неделе, после того как ПФЛ дала "добро" на повышение в классе благовещенскому "Амуру", их было всего 6: "Динамо ", "Иртыш", "Металлург", "Океан", "Смена" и очередной "Чкаловец", созданный Сергеем ИРОМАШВИЛИ. Но за последние дни ситуация изменилась - аттестовались воспрянувшая иркутская "Звезда" и братский "Сибиряк". Допущен к соревнованиям и "Шахтер", который как худшая команда по итогам прошлого сезона должен был лишиться статуса нелюбительского клуба.

Президент ПФЛ сказал, что не исключена возможность пополнения состава зоны одной, а то и несколькими командами, потому что в принципе зауральские регионы обладают определенным футбольным потенциалом.

По словам Толстых, желающие за Уралом есть. Причем увеличение количества команд не скажется на принятой сегодня формуле соревнований. Но, как подчеркнул глава ПФЛ, новые клубы должны будут неукоснительно соблюсти все требования лиги, касающиеся не только финансовой состоятельности, наличия соответствующих спортивных объектов, системы подготовки молодых футболистов и т.д., но и трехлетнего перспективного плана своего развития.