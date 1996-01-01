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Футбол. Как завоевать Россию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Его именем уже названа улица в родовом селении Старые Атаги в Чечне. Но умирать он все же приедет на свою малую родину - в Казахстан. Он так решил. Самый успешный казахстанский тренер Ваит ТАЛГАЕВ вернулся из Москвы c очередным титулом. Обладатель Кубка России и золотых медалей российского первенства в первой лиге, ниспровергатель "Леха"... Теперь вот еще и лучший тренер первого дивизиона.

В начале декабря Российская профессиональная футбольная лига чествовала героев сезона в первой лиге. Как и ожидалось, грозненский "Терек" Талгаева собрал призы почти во всех номинациях.

- Казахстанский футбол может гордиться своим представителем?

- Да ладно душу травить... Кто нас только не поздравлял с победой в Кубке России! Только от Футбольного союза Казахстана приветственных слов не дождался. Чуть не лопнули от злости, наверное. До сих пор не могут мне простить, что я вопреки их воле серебро с "Атырау" взял. Вот где искренне порадовались нашей победе - так это на моей родине, в Таразе. Когда я Кубок России домой привез -землякам показать, мы его чуть в ресторане не оставили. Мне потом только сказали, что с клуба взяли расписку: в случае потери должны заплатить $ 100 тыс. Кстати, в Кубок входит ровно пять бутылок шампанского.

- Памятника вы здесь точно не дождетесь, а вот улицу в вашу честь в родовом селении Старые Атаги уже назвали.

- Так решили старейшины. Может, и пафосно звучит, но наша победа в финале Кубка России над самарскими "Крыльями Советов" (1:0) объединила чеченский народ. В тот день за "Терек" болела вся Чечня - во всех мечетях молились за нашу победу. А после финала боевиков в Грозном можно было брать голыми руками: все патроны были выпущены в воздух - всю ночь стреляли. Я потом в оппозиционной "Свободной Ичкерии" - кто-то подобрал на грозненском рынке - прочитал в интервью Шамиля БАСАЕВА: "Талгаев сделал то, что не удалось мне - завоевать Россию". Хотя мы не скрывали: играем ради памяти погибшего КАДЫРОВ (первого президента Чечни. - М. К.).

- После победы в Кубке вас принял сам президент России.

- О моих взаимоотношениях с ПУТИНЫМ - отдельная история. Я с ним всего-то два раза встречался. Ну и еще раз он мне после гостевой победы над польским "Лехом" позвонил, а меня уже все в друзья президента записали. Путин к своей резиденции подъезжал, когда ему сообщили, что "Терек" выигрывает в финале. Я, говорит, сначала не поверил, телевизор включаю - точно. Никто, мол, в вас не верил в правительстве, даже выход в финал был расценен как сенсация. А я тогда, помню, грешным делом подумал: "Вот им в правительстве больше делать нечего - шансы футбольных команд прикидывают". Вообще на встрече с "Тереком" в Кремле российский президент много шутил. Вспомнил, что в советские времена "Крыльями Советов" в продуктовых магазинах называли синюшных, неощипанных кур. А вы, говорит, из самарских "крылышек" "дохлых кур" сделали.

- Согласитесь, кубковая победа "Терека" была удачно обыграна кремлевскими политтехнологами.

- Меня забавляет, когда говорят, что Кубок "Тереку" отдали по политическим мотивам. Да если б так, разве признавался ТКАЧЕНКО (президент самарских "Крыльев Советов") во всех интервью, что ему до сих пор по ночам финал снится? Он же нам потом $ 7 млн предлагал, чтобы мы отказались от участия в Кубке УЕФА, - тогда вместо нас в Европе играли бы самарцы как финалисты. Плюс обещал, что сам будет вести нас в премьер-лигу: мы вообще ни за что платить не будем - зарплата, премиальные игрокам. Когда я об этом Путину на нашей первой встрече рассказал, он воскликнул: "Хрен им, олигархам, а не Европа!" Я, говорит, сам тебе 10 млн на покупку игроков дам. Выделил деньги, как обещал. Мы, правда, половину вернули. ЕВСИКОВА взяли, СИРХАЕВА. Думали, помогут, а они у меня на скамейке сидят. Когда "Лех" прошли, Путин спрашивает: "Игроки-то помогли?". Я киваю -что мне еще остается? "Но что-то они у тебя не играют". -"Тактику, - говорю, - нашу еще не освоили".

- Но зарплату получают исправно.

- А то! Больше меня еще раза в два. В этом плане в России полный порядок - тренер может футболиста вообще на игры не ставить, но зарплату, будь добр, плати. Хотя что зарплата? Игроки могут за один матч ее "отбить". В конце сезона цена трех очков в первом дивизионе до $ 1,5 млн доходила. Сдали четверо-пятеро футболистов игру - вот тебе и годовой заработок. Мы ведь почему после сезона-2003 с рядом ведущих футболистов расстались? У нас тогда ушли вратарь УСМИНСКИЙ, КОВАЛЕНКО (ушел в "Луч-Энергия")... Доверие к ним потеряли. Хотя как докажешь, что они игры сдавали? А нам для выхода в премьер-лигу всего очка и не хватило. Поэтому я в минувшем сезоне поставил задачу -создать очковый задел уже в первом круге, чтобы в конце чемпионата конкуренты нас не трогали.

- Многих развеселило сообщение о том, что герою кубкового финала ФЕДЬКОВУ пообещали выделить квартиру в Грозном в придачу к званию почетного гражданина города.

- Ему за тот гол Ваха АГАЕВ "Вольво" за 44 тысячи евро подарил. Мне, кстати, тоже. Правда, другую модель - чуть подороже.

- Вы теперь в России нарасхват.

- Да куда я из "Терека" уйду?! Меня еще по ходу сезона и в "Кубань" звали, и "Динамо" предлагали возглавить. Люди СТЕПАШИНА на клуб выходили - мне лично звонить не могли, у меня ведь контракт действующий. Но чеченцы ведь меня так просто не отпустят: вмиг из героя нации превращусь в предателя. А это для меня страшнее всего.

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