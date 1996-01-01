Шоу-бизнес: тренер мадридского "Реала" не считает кино самым важным из искусств

Еще сэр Алекс ФЕРГЮССОН, главный тренер легендарного английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", не одобрял совмещения Дэвидом БЕКХЭМОМ функций ведущего полузащитника команды и шоу-звезды. Не стал исключением и новый наставник мадридского "Реала" Вандерлей ЛУШЕМБУРГУ.

Более того, бывший тренер сборной Бразилии пошел дальше своего прославленного коллеги-шотландца. Призванный исправить ситуацию в "Королевском клубе". Лушембургу оправдал доверие руководства и "Реал" выдал впечатляющую беспроигрышную серию в чемпионате Испании. А для этого тренер легендарной команды потребовал от своих футболистов сосредоточиться только на игре.

Наставник "Реала" рассвирепел, когда узнал, что Бекхэм заключил контракт на съемки в фильме "Гол!" и должен отправиться в Лондон на студию Pinewood. Лушембургу заявил, что пока Дэвид выступает за "Реал", он должен заниматься исключительно футболом. Кроме того, тренер запретил участвовать в этих же съемках еще двум "звездам "Реала" - Зинедину ЗИДАНУ и РАУЛЮ, которых ангажировал все тот же Бекхэм.

Спорить с Лушембургу нет смысла, поскольку бразилец прав на все 100 - капитан сборной Англии в последнее время совсем не блещет. Достаточно вспомнить его роковые промахи с 11-метровой отметки в матчах со сборными Франции и Португалии на Евро-2004.