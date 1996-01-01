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Шоу-бизнес: тренер мадридского "Реала" не считает кино самым важным из искусств

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Еще сэр Алекс ФЕРГЮССОН, главный тренер легендарного английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", не одобрял совмещения Дэвидом БЕКХЭМОМ функций ведущего полузащитника команды и шоу-звезды. Не стал исключением и новый наставник мадридского "Реала" Вандерлей ЛУШЕМБУРГУ.

Более того, бывший тренер сборной Бразилии пошел дальше своего прославленного коллеги-шотландца. Призванный исправить ситуацию в "Королевском клубе". Лушембургу оправдал доверие руководства и "Реал" выдал впечатляющую беспроигрышную серию в чемпионате Испании. А для этого тренер легендарной команды потребовал от своих футболистов сосредоточиться только на игре.

Наставник "Реала" рассвирепел, когда узнал, что Бекхэм заключил контракт на съемки в фильме "Гол!" и должен отправиться в Лондон на студию Pinewood. Лушембургу заявил, что пока Дэвид выступает за "Реал", он должен заниматься исключительно футболом. Кроме того, тренер запретил участвовать в этих же съемках еще двум "звездам "Реала" - Зинедину ЗИДАНУ и РАУЛЮ, которых ангажировал все тот же Бекхэм.

Спорить с Лушембургу нет смысла, поскольку бразилец прав на все 100 - капитан сборной Англии в последнее время совсем не блещет. Достаточно вспомнить его роковые промахи с 11-метровой отметки в матчах со сборными Франции и Португалии на Евро-2004.

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