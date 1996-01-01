Гандбол: россияне начали за здравие, а финишировали - за упокой

Еще большее разочарование принес мужской чемпионат мира по гандболу, завершившийся в воскресенье в Тунисе. Российская команда даже не попала в число призеров, замкнув восьмерку сильнейших.

И на этом турнире наши спортсмены уверенно провели предварительные игры, одержав победы во всех пяти матчах. А вот на втором этапе команда России умудрилась проиграть всем своим оппонентам - командам Франции, Греции и даже Туниса. Причем хозяева чемпионата наших просто разгромили - 35:24! Не принес лавров дружине Анатолия ДРАЧЕВА и матч за 7-е место, в котором сильнее были соперники из Норвегии - 30:27.

Ну а чемпионом мира впервые в истории гандбола стала блистательная сборная Испании. В полуфинале подопечные Хуана Карлоса Пастора ГОМЕСА сломили сопротивление прогрессирующих тунисцев - 33:30, а действующие чемпионы мира гандболисты Хорватии вырвали победу у других обидчиков россиян, французов - 35:32. Решающий матч тал бенефисом нападающего испанцев Хосе-Луиса ГАРСИИ, забросившего в ворота соперников 11 мячей. Испанцы выиграли - 40:34 и впервые стали лучшей командой планеты. До этого выше четвертого места гандболисты с Пиринейского полуострова не поднимались. Призовую тройку замкнула сборная Франции, вырвавшая победу у команды Туниса лишь на последней минуте - 26:25.