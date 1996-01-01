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Баскетбол. Усмирив "Енисей"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Не знаю, что в первую очередь повлияло на удручающий результат выездной серии, вместившей пять поражений, но в поединке с одной из лучших команд суперлиги Б красно-белые показали себя превосходно, доказав, что новогодний провал был всего лишь досадной осечкой.

"Спартак-Приморье" - "Енисей" (Красноярск) 87:75 (17:22, 29:19, 17:15, 24:19), 89:72 (22:21, 19:17, 26:14, 22:20) "С-П": АСТАХОВ (32,12), ПОЛИЩУК (11,14), БЕЛОУСОВ (13,5) ДРЕВКЕ (4,13) ЕРЕМЕНКО-КЕСТНЕР (6,11), СУХОРУКОВ (9,8), МОИСЕЕВ (5,9), БУЛГАНИН (2,4) ПЕВНЕВ (0,6)

"Спартак" столкнулся с рядом проблем: были вынуждены пропустить игру разыгрывающий МИХАЙЛОВ и центровой СМИРНОВ, слегший с высокой температурой буквально накануне первой игры. Плюс отсутствие опыта у Павла СЕРЫХ, вставшего на замену Андрею ТЕРЕХИНУ. Плюс неудобный соперник, исповедующий силовой баскетбол. И, самое главное, легко объяснимый мандраж.

К чести красно-белых и их наставников (ассистентом Серых выступал капитан Певнев), справились с поставленной задачей они на все сто. И если исход первого матча в принципе решил Астахов, то во втором блистала вся команда.

Главный тренер "Енисея" Владимир ПЕТРОКОВСКИЙ: "Игры были тяжелыми. Во второй день прежде всего не справились с игрой в защите. Были определенные моменты, над которыми еще предстоит поработать и устранить небольшие неполадки.

Павел Серых: "В первой игре очень хорошо выстрелил Астахов. Вторую игру Паша не вытянул - остальные поддержали. Выиграли прежде всего благодаря тому, что справились с двумя мощными центрами (гостей). Хорошо, как никогда, работала подстраховка. Все сыграли ровно, особо выделять некого. После неудачного выезда команда попала в психологическую "яму", и домашние матчи должны были показать, что мы можем играть в баскетбол. Раздражитель попался хороший".

Сразу же по окончании второго матча журналистам был представлен новый главный тренер "Спартака" Андрей КИБЕНКО, с которым подписан контракт "до конца сезона плюс два".

Досье

Андрей Кибенко родился 1 декабря 1960 г. В его послужном списке выступления за украинские команды "Авангард" (Мариуполь), "Шахтер" (Донецк) и "ТКЗ" (Таганрог). Мастер спорта. Тренерскую карьеру начал в "ТКЗ" - 1988-1996 гг. 1997-2001 гг. - второй тренер "Уникса" (Казань). 2001 г. - декабрь 2002 г. - главный тренер "СГАУ СКА Самара" (Самара). Заслуженный тренер России. Среди воспитанников Кибенко - Игорь КУДЕЛИН, Андрей СЕПЕЛЕВ, Роман САФРОНОВ, Дмитрий ДРЕВКЕ и Александр МИХАЙЛОВ.

- На ваш взгляд, команда нуждается в усилении или она может выполнить задачу повышения в классе этим составом?

- После этой (второй) игры мое мнение о команде несколько изменилось. Игры были разные. Даже те ребята, о которых я думал, что они уже не могут играть, проявили себя с лучшей стороны. Поэтому нужен дополнительный анализ, чтобы понять, есть ли необходимость приглашать дополнительных игроков или просто довериться тем, кто имеется в распоряжении и жаждет бороться и побеждать.

- А вы сами в случае выхода "Спартака" в суперлигу А готовы работать на более высоком уровне?

- У меня уже был, пусть и небольшой опыт работы в элитном дивизионе (с ноября 1998 г. по февраль 1999 г. исполнял обязанности главного тренера "Уникса". - Прим. авт.). Сейчас я не готов сказать, как оно получится. Все покажет время.

- Уже на следующей неделе (17 и 18 февраля) "Спартаку" предстоит ответный визит в Красноярск. Теперь под вашим руководством. Вы уже планируете какие-то изменения?

- Времени, чтобы менять тактический рисунок, очень мало. Нужно всего лишь усилить те направления, которые команда пока недорабатывает. Индивидуально игроков я не рассматриваю, только как единое целое. Если кто-то собирается быть лидером в ущерб команде, его в составе не будет. Насколько я знаю баскетбол, лидеры появляются только в слабых клубах. В сильных нагрузка распределяется в разных играх на разных игроков. Ставить на какого-то конкретного игрока я не буду - только на командную защиту и нападение.

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