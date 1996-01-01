В субботу на льду Амурского залива, напротив волнореза в Спортивной гавани, состоится открытый чемпионат Владивостока по подледному лову "Народная рыбалка".

Соревнования приурочены к празднованию 35-летия компании ОАО "ТУРНИФ" и проводятся при поддержке администрации города Владивосток, что с учетом бывшего места работы мэра Владимира НИКОЛАЕВА, неудивительно.

Как сообщает сайт администрации города, к соревнованиям уже все готово. По регламенту они пройдут в два этапа, в индивидуальном и корпоративном вариантах. Рыбакам дается 1,5 часа, после чего - сдача контейнера с уловом судейской бригаде. По наполнению контейнера будут выявлены победители. Кроме призов победителям, учреждены специальные призы: "За волю к победе", "Самый крупный улов", "Самый молодой рыбак", "Необычный улов", "Лучший судья".

Но сама рыбалка - лишь часть общегородского праздника. Управление культуры и молодежной политики администрации подготовило культурно-развлекательную программу, куда вошли выступления творческих коллективов города, розыгрыши и конкурсы от "именинника".

В церемонии торжественного открытия чемпионата примет участие глава города, президент управляющей компании ОАО "ТУРНИФ" Дмитрий ГЛОТОВ, народный артист России Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ, а также ведущий телепередачи "Сам себе режиссер" Российского телеканала Алексей ЛЫСЕНКОВ.

Открытие чемпионата намечено на 10.00 часов утра.