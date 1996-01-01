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На замену африканцам призваны серб и бразилец
В минувшую субботу во владивостокском "Луче-Энергия" дебютировал первый в истории приморского футбола бразилец -МАТЕУС.
По сведениям "ЗР", речь идет о 25-летнем центральном защитнике Матеусе Бьяншин ХАНСЕНЕ, воспитаннике детско-юношеской школы "Коринтианса". В основу одного из ведущих клубов Южной Америки Матеус, названный в честь итальянского святого Маттео (отец Матеуса - немец, мать - итальянка), так и не попал, поиграв за так называемые "малые" клубы - "Униао Банбаненсе" (Сан-Паоло), "Рио Бранко", "Рио Кларо", "Фабрил" и "Коменсиал ФК". Летом 2002 г. Матеус вместе с группой других бразильцев перебрался на Украину - в запорожский "Металлург". Там, правда, он ничем особо не выделялся. Теперь пытается трудоустроиться во Владивостоке.
Если перспективы Матеуса весьма туманны, то сербский защитник Александр КОМАДИНА наверняка наденет желто-синию футболку. Весьма фактурный защитник (под 190 см) несколько медлителен, но страшен в ближнем бою и воздухе. В России перебрался из югославского "Железничара" в конце 90-х. Выступал за "Кубань", "Торпедо-ЗИЛ" (ныне - ФК "Москва") и "Химки". Приморцам запомнился по прошлогоднему матчу во Владивостоке, когда он вначале стал автором автогола, а затем на последних минутах принес победу "Химкам" 1:2.
Матеус и Комадина дебютировали в "Луче" в субботнем матче с днепропетровским "Днепром", закончившемся разгромом участников Кубка УЕФА 4:0 (0:0). Дубль на счету АСТАФЬЕВА, по одном мячу забили КАЗАКОВ и СУРОДИН. Номинально второй состав желто-синих в этот же день переиграл азербайджанский "Баку" 3:2 (2:1). Голы на счету МАЛИНИНА (2) и АВАГЯНА.
14 февраля подопечные Сергея ПАВЛОВА сыграют с румынской "Университатей".
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