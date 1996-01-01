Хоккей с мячом: такого перевеса над американцами у нас нет ни в одном виде спорта

В Казани стартовал очередной чемпионат мира по хоккею с мячом. Впервые Впервые в этих соревнованиях принимают участие сборные одиннадцати стран. Шестерка сильнейших ведет борьбу за награды первенства, остальные определяют команду, которая заменит неудачника в стане лучших.

Впрочем, насчет неудачника из числа сильнейших многое прояснилось после матчей первого тура в группе "А". Хозяева турнира, игроки сборной России, сокрушили сборную США - 19:1 (!). Шесть мячей в ворота американцев забил нападающий нашей сборной Евгений ИВАНУШКИН, еще четыре записал на свой счет другой наш форвард Сергей ОБУХОВ. Судя по всему, "шестой лишней" и будет североамериканская дружина.

Во втором туре хозяева турнира встречались с финской сборной. Россияне уверенно переиграли чемпионов мира - 6:2. Вновь с астрономическим счетом проиграли команда США - на сей раз 2:20 шведской дружине. А хоккеисты Казахстана не имели проблем в матче с Норвегией - 9:1.