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Хоккей с мячом: такого перевеса над американцами у нас нет ни в одном виде спорта
В Казани стартовал очередной чемпионат мира по хоккею с мячом. Впервые Впервые в этих соревнованиях принимают участие сборные одиннадцати стран. Шестерка сильнейших ведет борьбу за награды первенства, остальные определяют команду, которая заменит неудачника в стане лучших.
Впрочем, насчет неудачника из числа сильнейших многое прояснилось после матчей первого тура в группе "А". Хозяева турнира, игроки сборной России, сокрушили сборную США - 19:1 (!). Шесть мячей в ворота американцев забил нападающий нашей сборной Евгений ИВАНУШКИН, еще четыре записал на свой счет другой наш форвард Сергей ОБУХОВ. Судя по всему, "шестой лишней" и будет североамериканская дружина.
Во втором туре хозяева турнира встречались с финской сборной. Россияне уверенно переиграли чемпионов мира - 6:2. Вновь с астрономическим счетом проиграли команда США - на сей раз 2:20 шведской дружине. А хоккеисты Казахстана не имели проблем в матче с Норвегией - 9:1.
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