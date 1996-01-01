Фигурное катание: россияне впереди Европы всей!

Триумфально завершили российский фигуристы чемпионат Европы, проходивший в итальянском городе Турине, столице зимней Олимпиады-2006. Наши спортсмены выиграли все "золото" первенства. Такое с россиянами происходит уже в пятый раз после распада Советского Союза.

Сначала отличились российские спортивные пары, занявшие весь пьедестал почета. Чемпионами Европы в четвертый раз подряд стали Татьяна ТОТЬМЯНИНА и Максим МАРИНИН. Серебряных наград удостоены Юлия ОБЕРТАС и Сергей СЛАВНОВ, а "бронза" досталась Марии ПЕТРОВОЙ и Алексею ТИХОНОВУ.

Четырехкратным чемпионом континента стал и Евгений ПЛЮЩЕНКО, опередивший своего прошлогоднего обидчика француза Бриана ЖУБЕРА и немца Штефана ЛИНДЕНМАНА, занявших, соответственно, второе и третье места.

В спортивных танцах на льду второй год кряду не было равных россиянам Татьяне НАВКЕ и Роману КОСТОМАРОВУ. Вслед за ними финишировали украинские фигуристы Елена ГРУШИНА и Руслан ГОНЧАРОВ, замкнули призовую тройку танцоры из Франции Изабель ДЕЛОБЕЛЬ и Оливье ШОНФЕЛЬДЕР.

Отличилась и Ирина СЛУЦКАЯ - москвичка стала чемпионкой в шестой раз. Подобным достижением могут похвастать только легендарная норвежская фигуристка 30-х годов Соня Хени и знаменитая немецкая спортсменка Катарина ВИТТ, блиставшая в 80-х годах. Слуцкая сумела выиграть чемпионское "золото", уверенно опередив представительницу Финляндии Сюзанну ПОЙКИО и украинку Елену ЛЯШЕНКО.