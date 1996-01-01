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Футбол: "Локомотив" теперь еще и чемпион Содружества

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Все-таки 13 - число непредсказуемое. Грешным делом мы оставили 13-й розыгрыш Кубка чемпионов Содружества без чемпионов России и Украины. Ан нет - устроители турнира не могли проигнорировать участие сильнейших клубов СНГ. Поэтому московский "Локомотив" и киевское "Динамо" вступили в борьбу за трофей сразу с полуфинала, минуя отборочный турнир.

Киевлянам, судя по всему, Кубок чемпионов Содружества оказался в тягость - они прислали резервный состав, который уступил бакинскому "Нефтчи" со счетом 1:2. Ну а "Локо" решил отнестись к болельщикам уважительно и выставил на игры сильнейших. Полуфинал с литовским "Каунасом" стал испытанием для голкипера железнодорожников Алексея ПОЛЯКОВА. Дважды в его ворота назначался пенальти, и дважды Поляков парировал удар - случай довольно редкий в футболе. В промежутке между этими событиями Малхаз АСАТИАНИ и Дмитрий СЫЧЕВ поразили ворота прибалтийской команды - 2:0, "Локомотив" в финале.

Решающий матч начался с гола бакинца Заура ТАГИ-ЗАДЕ в ворота чемпионов России, которые на сей раз защищал Сергей ОВЧИННИКОВ. Незадолго до перерыва капитан "Локо" Дмитрий ЛОСЬКОВ головой точно пробил в угол, сравняв счет. После перерыва новобранец железнодорожников защитник Сергей ОМЕЛЬЯНЧУК отличным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч под перекладину ворот "Нефтчи" - "Локомотив" побеждает 2:1 и впервые становится обладателем Кубка чемпионов Содружества.

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