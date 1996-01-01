Хоккей: и вновь на зимней "сессии" живется нашим весело

В австрийском Инсбруке завершились Всемирные студенческие игры. В финальном матче хоккейного турнира Универсиады встретились сборные России и Чехии.

Наша команда, составленная в основном из хоккеистов челябинского "Трактора", уверенно провела решающий поединок и победила - 4:1.

Голкипер нашей сборной Константин БАРУЛИН был признан лучшим вратарем соревнований. Третье место на Универсиаде досталось команде Финляндии, которая обыграла в "малом" финале соперников из Австрии - 3:1.

Кстати, в полуфинале подопечные Григория БАЛАШОВА сокрушили хоккеистов Финляндии с результатом 6:0.

Остается напомнить, что наша команда сохранила чемпионский титул, завоеванный на Универсиаде-2003.