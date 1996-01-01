Все - на лед Амурского залива!

Уже в воскресенье у владивостокских авто- и мотогонщиков есть реальная возможность взять у Находки реванш. На льду Амурского залива, в районе ст. Океанская, в рамках I этапа Открытого чемпионата Владивостока по трековым гонкам состоится импровизированный "Кубок вызова".

Владивостокские автогонщики не скрывают своего желания достойно ответить Находке в родных стенах на родном морском льду. По состоянию на среду зарегистрировались более 20 спортсменов, и это не предел. Уже прислали свое подтверждение "Шелдс", "Филток", "Босфор", БМТ "Приморье".

Первый этап ожидается очень представительным. Кроме приморских команд из Владивостока, Находки, Уссурийска, ожидается прибытие хабаровских, бурятских и даже якутских спортсменов.

Кроме автогонок, зрители увидят воздушный бой в исполнении авиамоделистов, состязания мотоциклов с колясками, концерт. Не забыли организаторы и о хлебе насущном, весь день будет работать буфет.

Уже спустя неделю здесь же пройдет второй этап чемпионата, а затем 20 февраля состоятся заключительные гонки и закрытие трекового сезона.

Над всем этим стоят Владивостокская федерация автоспорта и непосредственно администрация краевого центра. По итогам трех этапов победитель получит ключи от автомобиля. Хорошая цена за ледовую победу!