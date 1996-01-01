А у Балашова "хвостов" больше

В воскресенье на льду Амурского залива прошли очередные соревнования по подледному лову среди рыбаков-любителей.

Местом состязания был выбран пятачок в районе о. Скребцова, напортив Академгородка. Организатором выступила Федерация рыболовного спорта Владивостока и администрация краевого центра, а главным спонсором компания "Исток" - известный северокавказский производитель горячительных напитков.

В соревнованиях приняли участие 20 специалистов по ловле на блесну. Победитель определялся по количеству пойманной рыбы. В ходе двухчасовой бескомпромиссной борьбы больше всего "хвостов" выловил неоднократный победитель подобных рыбных "баталий" Олег БАЛАШОВ. И это несмотря на то, что у Олега была сломана нога. За эту победу ему был присвоен I разряд по рыбной ловле и вручен денежный приз - 2000 рублей.

Следующий этап первенства по подледной рыбалке предположительно состоится в феврале. На этот раз свое мастерство должны будут показать специалисты по ловле на самую народную снасть - "самодур".