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Теннис: русский десант в Австралии начал без потерь

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Первый турнир в наступившем году турнир из серии "Большого шлема" стартовал в Мельбурне. И никогда еще в открытом чемпионате Австралии столь широко не была представлена Россия - 14 участниц в женском турнире и 4 в мужском. В день открытия турнира все 10 наших добились побед.

Из мужчин на корт первым вышел Марат САФИН. Его соперником был малоизвестный сербский теннисист Новак ДЖОКОВИЧ. Разницу в классе наглядно демонстрирует итоговый счет - 6:0, 6:2, 6:1 в пользу Сафина. На все-про все ему потребовался 1 час и 14 минут.

Ну а в женских соревнованиях наши девушки в первый день Australia Open выиграли девять поединков из девяти! Самую трудную, пожалуй, победу праздновала Вера ДУШЕВИНА, встречавшаяся с американкой Джил КРЭЙБАС. Первая партия осталась за спортсменкой из США - 6:3. Во второй дело дошло до тай-брейка, который выиграла Душевина - 7:6 (7:2). Ну а в решающем третьем сете она вновь была сильнее - 6:4.

Нелегко пришлось и Алине ЖИДКОВОЙ. Ее соперницей была испанская теннисистка Вирджиния РУАНО-ПАСКУАЛЬ. И здесь первый сет завершился не в нашу пользу - 4:6. Но затем Алина не оставила никаких шансов сопернице - 6:1, 6:4. Не испытали в первый день проблем Мария ШАРАПОВА, Светлана КУЗНЕЦОВА, Надежда ПЕТРОВА, Вера ЗВОНАРЕВА, Динара САФИНА, Мария КИРИЛЕНКО и Евгения ЛИНЕЦКАЯ. Увы, по воле судьбы в следующем круге соревнований жребий свел в противоборствующую пару Веру Душевину и Веру Звонареву.

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