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Хоккей: Кубок европейских чемпионов отправляется в Сибирь

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В тяжелейшей борьбе хоккеисты омского "Авангарда" сумели-таки вырвать победу у финского клуба "Кэрпэт" - 2:1 - и стать обладателями Кубка европейских чемпионов, самого почетного трофея в клубном хоккее Старого Света, возрожденном после небольшого перерыва.

Турнир, проводившийся в Санкт-Петербурге, собрал чемпионов Швеции, России, Финляндии, Чехии, Словакии и Германии. Шесть команд были разбиты на две группы. Омичи сначала уверенно обыграли лучший клуб Словакии, "Дуклу" из Тренчина - 6:1, а затем в лучших традициях советского хоккея сокрушили чемпиона Швеции, клуб "ХВ-71" из Йончепинга - 9:0! Три шайбы в ворота скандинавов провел форвард "Авангарда" и сборной России Максим СУШИНСКИЙ. Шведы, кстати, перед этим легко разобрались с той же "Дуклой" - 4:1.

В другой группе оба матча выиграли хоккеисты финского "Кэрпэта" из Оулу. Сначала чемпионы Финляндии взяли верх над сильнейшим клубом Чехии, "Злином" - 4:1. А затем не оставили шансов и лучшей команде Германии, "Франкфурту" - 6:3. Противостояние чешских и немецких спортсменов принесло успех "Злину" - 4:3.

В финале же "Омские ястребы" одержали титаническую победу 2:1 над "Горностаями", как неофициально называют клубы в болельщицких кругах.

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