"Луч-"Энергия" размялась на киприотах

Владивостокский "Луч-"Энергия" в рамках тренировочного сбора на Кипре разгромил местную "Омонию" 11:0 (3:0).

В первом тайме играли первые составы команд. "Луч" предстал в таком составе: ТУМИЛОВИЧ, ОТЮЦКИЙ, ЧЕРКЕС, ЛОБОВ, КАЗАКОВ, АРХИПОВ, БЕКЕТОВ, КУЗНЕЦОВ, А. ИВАНОВ, ГАРИН, МАЛИНИН.

Как сообщил "ЗР" спортивный обозреватель "Авторадио" Юрий ЛЮБЫХ, уже на 47-й секунде Малинин по центру обыграл двух защитников, сместился вправо и точно отправил мяч в дальний угол. На 30-й минуте достигает цели удар с 20 метров БЕКЕТОВА - 2:0. Через две минуты Александр ГАРИН с правого флага нанес мощный удар, вратарь мяч отбил, но первым на добивании был вездесущий Бекетов. На 42-й минуте после углового Отюцкий головой посылает мяч в штангу.

Второй тайм проводили вторые составы. Резервисты желто-синих оказались на несколько порядков сильнее второго состава киприотов. В результате еще восемь безответных мячей влетели в ворота хозяев. СУРОДИН, АСТАФЬЕВ и АВАГЯН оформили по дублю, по одному разу отличились СОКОЛОВ и РЕЗНИКОВ.