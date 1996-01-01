Злополучный трофей, или Почему российские клубы не могут выиграть Континентальный кубок

Какой-то злой рок вот уже восемь лет преследует российские клубы. В восьмой раз проводился розыгрыш Континентального кубка, на сей раз на катке венгерского города Секешфехервара - и в восьмой раз наши остались с пустыми руками.

Неудача обидна вдвойне. Во-первых, состав участников был скромненьким - венгерский "Альба Волан", итальянский "Милан" и словацкий "Зволен" никогда не были и вряд ли будут грандами европейского клубного хоккея. А вот, поди ж ты, лидер российского чемпионата московское "Динамо", усиленное звездами бастующей НХЛ, оказался не в состоянии выиграть этот трофей.

Начали бело-голубые резво - сокрушили "Альба Волан" со счетом 8:0. Затем последовал более натужный выигрыш у "Милана" - 5:3. Последний матч со словацким "Зволеном" решал судьбу кубка. И наши умудрились проиграть куда менее именитому сопернику - 1:2, который и стал победителем турнира.

Самое обидное, что и в предыдущие годы Континентальный кубок выигрывали клубы, о существовании которых многие болельщики и не подозревали, например "Амбри-Пиотта" из Швейцарии, побеждавший в 1999-2000 годах. Но представители России до сих пор похвастать подобным достижением не могут, хотя нашу страны представляли в этом турнире и магнитогорский "Металлург", и череповецкая "Северсталь", входящие в элиту нынешнего отечественного хоккея...