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Кипрские будни

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вслед за подмосковными "Химками", проводящими уже второй тренировочный сбор в Турции, подготовку к сезону в первом дивизионе начал еще один фаворит - "Луч-Энергия", обосновавшийся с 4 января на Кипре. Другие претенденты на выход в премьер-лигу - "КамАЗ" и "Кубань" - процесс не ускоряют, предпочитая экономить деньги дома.

С командой из Татарии все понятно: добротный подбор игроков (правда, по прошлогодним меркам первого дивизиона), хороший тренер плюс обещанный бюджет в $ 6-7 млн. С подопечными Леонида НАЗАРЕНКО и того проще: поднялись, вылетели, опять поднимаются. С финансами у кубанцев благодаря патронажу алюминиевого короля Олега ДЕРИПАСКИ все в норме, свидетельством тому - подписание нового контракта с лидером команды Любомиром КАНТОНИСТОВЫМ, до этого грезившим премьер-лигой.

Сложнее всего Сергею ПАВЛОВУ. Если в прошлом году сверхзадач перед бывшем тренером сборной не ставилось -сохранение прописки в дивизионе не считается, - то теперь цель яснее некуда: одно из двух первых мест. Для этого обещано необходимое финансирование, но точных цифр никто не озвучивал (гарантированы лишь заложенные в краевом бюджете-2005 150 млн руб.). Препятствие на пути, по большому счету видится одно - пресловутые перелеты и связанное с ними нежелание классных игроков надевать желто-синие футболки пусть и за большие деньги. За примером далеко ходить не надо - лидер прошлогоднего "Луча" камерунец Саймон АТАНГАНА пытается трудоустроиться в "Тереке" в том числе и по этой причине.

Желто-синие проводят первый сбор в Аянапе. Из прошлогоднего состава остались вратари: КОРОЛЕВ, ТУМИЛОВИЧ, защитники: ГОРДИЮК, ЛОБОВ, НЕДОРЕЗОВ, полузащитники: АГРОФЕНИН, АРХИПОВ, БЕКЕТОВ (в этом году получил вызов в молодежную сборную России), ЗИЗИЛЕВ, Евгений КУЗНЕЦОВ, СОКОЛОВ, нападающие: АСТАФЬЕВ, ГАРИН, МАЛИНИН.

Как сообщил "ЗР" спортивный обозреватель "Авторадио" Юрий ЛЮБЫХ, среди новобранцев вратари Сергей ИВАНОВ ("Зенит", игрок молодежной сборной России), Станислав КОЗЫРЕВ (дубль "Сатурна", игрок юношеской сборной России), защитники: Андрей ОТЮЦКИЙ ("Динамо" Москва), Андрей РЕКУДАНОВ (дубль "Сатурна"), Александр ЧЕРКЕС ("Сокол"), полузащитники: Алексей ИВАНОВ ("Химки"), Станислав РЕЗНИКОВ (дубль "Сатурна"), Дмитрий СУРОДИН ("Черноморец"), нападающие Саркис АВАГЯН ("Ника") и Зураб ЦИКЛАУРИ ("Алания"). На просмотре также воспитанник "Ники" СТЕКЛОВ и два игрока дубля "Луча" - МИХЕЕВ и ШАРОВ. Кроме того, в команду вернулся защитник Дмитрий БЕЗНЯК, прошлый сезон отыгравший в комсомольской "Смене". Во вторник к ним присоединился хорошо известный Павлову по совместной работе полузащитник Владимир КАЗАКОВ ("Уралан"). Со дня на день должны подъехать еще 3 новичка, в том числе защитник Дмитрий БУГАКОВ ("Сокол") и нападающий Денис ЖУКОВСКИЙ ("Металлург" Липецк), чей гол в прошлогоднем кубковом матче "похоронил" московский "Спартак".

В понедельник желто-синие провели двустороннюю игру. По словам Юрия Любых, победу со счетом 7:5 праздновал номинальный первый состав, в котором по два гола провели Гарин и Малинин. У проигравшихся отличился 18-летний Авагян, сделавший хет-трик. До конца сбора запланировано четыре контрольных матча. Вчера "Луч" встречался с болгарским "Левски", 16 января ждет на игру румынский "Оцелул", 19 января - молодежную команду шотландского "Абердина". Соперник по заключительной игре еще не определен.

Точно покинет "Луч" просматривавшийся махачкалинским "Динамо" Александр ГРИШИН. Скорее всего, возрастной полузащитник вернется в белгородский "Салют-Энергия", который возглавляет Сергей АНДРЕЕВ.

Хабаровский "СКА-Энергия" первый сбор проводит в турецком Белеке. В числе потенциальных новичков сразу шесть легионеров, в том числе защитники МИЛЕНКОВИЧ (Югославия) и ДРАГОМИР (Румыния). Покинули клуб молдавский вратарь ДЬЯКОНУ, так и не проведший ни одного официального матча, и ПЕТРОВ. Полузащитник КАНДАЛИНЦЕВ отправился на сбор вместе с новичком первого дивизиона "Чкаловцем-1936". Принадлежащий "Рубину" нападающий ЗАВАЛИЙ пытается трудоустроиться в "Томи". ЛАГУН и МИЧКОВ, арендованные, соответственно, у "Томи" и "Рубина", вернулись в свои клубы. Завершил карьеру и стал тренером дубля КОРОБЧЕНКО.

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