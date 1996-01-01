Мировой спорт за неделю

Футбол: Колосков был, Колосков есть, Колосков будет есть!

После очередного заседания исполкома Российского футбольного союза болельщики нашей страны получили ответы по меньшей мере на три вопроса: уйдет ли в отставку президент РФС Вячеслав КОЛОСКОВ, кто будет возглавлять сборную России - Георгий ЯРЦЕВ или новый тренер, и, наконец, будет ли расширен состав участников чемпионата страны в премьер-лиге сезона-2005 с 16 до 18 команд?

А теперь обо всем по порядку. Вячеслав Иванович, как и следовало ожидать, в отставку не собирается. Он это сделает, если сборная России не выйдет в финальную часть чемпионата мира-2006, - не раньше, по словам самого Колоскова. Исполком РФС признал выступление сборной России по футболу в 2004 году неудовлетворительным (странно было бы, если бы команда, способная обыгрывать разве что Люксембург с Эстонией, получила другую оценку). Но тем не менее пока что сборную России все равно будет возглавлять Ярцев. Его судьбу должно решить заседание бюро исполкома РФС в конце декабря.

И, наконец, расширения премьер-лиги в будущем сезоне пока не ожидается, хотя президент волгоградского "Ротора" Владимир ГОРЮНОВ, - клуба, занявшего в минувшем чемпионате последнее 16-е место в элитном дивизионе, заверил в СМИ всех любителей футбола, что его подопечные гарантированно сохранят прописку в премьер-лиге.

Теннис: "Серебряная салатница" возвращается в Испанию

Во второй раз за последнее пятилетие теннисисты Испании выиграли один из престижнейших трофеев в этом виде спорта - Кубок Дэвиса, неофициальный чемпионат мира среди сборных команд.

В финальном поединке, проходившем в Севилье, хозяева переиграли соперников из США - 3:2. Уже в первый день лидер испанцев Карлос МОЙЯ уверенно разобрался с Марди ФИШЕМ - 6:4, 6:2, 6:3. А Рафаэль НАДАЛЬ в более напряженном поединке обыграл первого номера американцев Энди РОДДИКА - 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (8:6), 6:2. Проигрывая 0:2, теннисисты США сумели-таки выиграть парную встречу - братья-близнецы Боб и Майк БРАЙАНЫ вчистую переиграли Томми РОБРЕДО и Хуана Карлоса ФЕРРЕРО - 6:0, 6:3, 6:2.

Решающим стал воскресный поединок Мойя - Роддик. Удача была на строне испанца - 6-2 7-6 (7-1) 7-6 (7-5). Это и решило судьбу "Серебряной салатницы" в пользу хозяев. В уже ничего не решавшей встрече, которая по договоренности игралась до двух побед по сетам, Марди Фиш обыграл Томми Робредо - 7:6 (8:6), 6:2.

Благодаря этой победе сборная Испании сохранила за собой первую строчку среди мужских команд в мировом рейтинге. Вторыми идут теннисисты Франции, далее расположились спортсмены Австралии и США. Замыкает первую пятерку сборная России.

Бизнес: примеру Абрамовича последовала Кэтрин Зета-Джонс

Не только бизнесмены-политики в состоянии позволить себе купить футбольный клуб, как это сделал Роман АБРАМОВИЧ. Британская кинозвезда Кэтрин ЗЕТА-ДЖОНС тоже задумала стать владелицей футбольной команды.

Но если губернатор Чукотки раскошелился на "Челси", то актриса решила начать со скромненького валлийского "Лланелли". Эта команда сейчас влачит довольно жалкое существование в подвале турнирной таблицы в чемпионате Уэльса. Поэтому-то и затраты на приобретение этой команды составили $500 тыс.