Ледовый дворец строят в пригороде Владивостока

Строительство концертно-спортивного комплекса началось в пригороде Владивостока. Помимо прочего, там будут две ледовые арены, которые можно объединять в одно поле.

Комплекс расчитан на 7 500 зрителей. Он появится в районе станции Спутник. Как сообщили в департаменте градостроительства администрации Приморского края, уже началось рытье котлована.

Концертно-спортивный комплекс будет включать две ледовые арены, каждая из которых подойдет для хоккейных матчей. Арены будут трансформироваться в одно поле, что позволит устраивать конькобежные соревнования на разных дистанциях.

Инициатором строительства был губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН. По его мнению, подобный объект необходим для развития хоккея и конькобежного спорта. Арены, соответствующие мировым стандартам, дадут возможность проводить матчи профессиональных хоккейных команд. Также комплекс будет открыт для тех, кто ведет здоровый образ жизни.

На строительство в краевом бюджете этого года предусмотрено 100 млн руб. Для доступности этого концертно-спортивного комплекса построят отдельный съезд с федеральной трассы М-60.