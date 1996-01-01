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Строительство и оборудование спорткомплекса на озере Чан обошлось в 200 млн. руб.
Директор Приморского государственного училища олимпийского резерва Александр АКСЕНОВ считает, что к Новому году все строительные работы по новому спорткомплексу на берегу озера Чан будут завершены, а в феврале должно быть установлено оборудование, и объект сможет принять и молодых, и титулованных спортсменов.
В прошлом году стройка ожила после довольно длительного перерыва. Активно объектом занялся заказчик - предприятие «Спортинжиниринг», являющееся подразделением «Минспорттуризма». Да и о генподрядчике - ООО «Монолит» из Хабаровска - директор самого лучшего мнения. Главное - строительство получило надежное финансирование из федерального бюджета, а это - надежная гарантия, что стройка будет успешно завершена. В целом за все годы строительства здесь будет освоено примерно 200 млн руб. С чем сравнить? Ну, расположенный рядом Некрасовский путепровод обошелся в 10 раз дороже.
Сейчас основные строительные работы на спорткомплексе практически завершены. К 15 октября должно быть выполнено асфальтирование и благоустройство территории. Завершаются фасадные работы. Внутри идут отделка помещений, подготовка к установке оборудования, готовятся полы под спецпокрытия и пр. Второй этаж практически весь готов. Здесь работы по замечаниям - на считанные дни.
- Это будет мощный спорткомплекс, - считает Александр Валентинович. - Каждый из залов - по 1800 квадратных метров. Второй этаж будет для игровых видов спорта: это футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон. Плюс можно будет проводить соревнования по борьбе - вольной и греко-римской, по самбо, боксу и пр. Должен быть закуплен ринг. А татами и ковры уже есть. На трибунах за соревнованиями смогут наблюдать до 180 человек. А нижний зал будет специализирован на тяжелой атлетике, поскольку у нас в Приморье очень хорошее отделение тяжелой атлетики - много членов сборной команды России, чемпионы Европы, призеры первенств, чемпионатов мира, чемпионы России. Под тяжелую атлетику было выделено место для десяти помостов. Под них специально бетонировались площадки и сейчас закупается оборудование. Отдельно будет соревновательный помост, позволяющий проводить соревнования вплоть до федерального уровня. Кстати, уже в следующем году мы планируем провести здесь первенство ДФО по тяжелой атлетике. Остальные две трети этого зала будут заняты современными тренажерами...
Учащиеся училища олимпийского резерва смогут здесь проходить хорошую физическую спецподготовку. Да и для других желающих двери спорткомплекса будут открыты. Платные услуги будут оказываться как населению, так и по договорам - отдельным федерациям спорта. Местное отделение федерации бадминтона уже проявило интерес к аренде части площадей спорткомплекса. И предполагается, что в зале будет «раскатано» шесть «рулонных» специальных бадминтонных площадок. Они позволят проводить мероприятия вплоть до уровня первенства России.
Раздевалки и пр. вспомогательные помещения нового спорткомплекса рассчитаны на то, что в нем в тренировочное время одновременно смогут заниматься около 100 спортсменов и около 50-60 спортсменок.
Стоит отметить, что в последние несколько лет была проведена существенная модернизация спортивной базы училища. Она продолжается и сейчас. Есть договоренность, что к реконструкции беговой дорожки подключится и администрация Владивостока, поскольку здесь на открытых площадках горожане имеют возможность заниматься бесплатно.
В перспективе - планы по реконструкции парусно-гребной базы училища, которая сегодня находится на берегу, напротив - через железную дорогу. Предполагается, что будут хорошие пирсы, подъездные пути, административно-гостиничное здание и в целом около 50 стояночных мест для катеров, яхт и пр. Эскизный проект этой реконструкции уже отправлен в министерство для принятия решения.
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