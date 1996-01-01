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Спорт. С настроем все в порядке
Минувшие выходные составили противоречивое мнение о потенциале ведущих профессиональных команд Приморья. Футбольный «Луч-Энергия» сумел свести вничью 1:1 весьма напряженно складывавшийся матч с одним из претендентов на повышение в классе «Краснодаром» (счет желто-синие сравняли на последней минуте добавленного времени), а баскетбольный «Спартак-Приморье» после разгрома в стартовом матче Суперлиги 65:84 сумел достойно ответить «Уралу» из Екатеринбурга - 73:69.
Комментируя первый матч с «Уралом», главный тренер БК «Спартак-Приморье» Борис ЛИВАНОВ отметил, что команда явно «перегорела». «Очень хотелось перед своими зрителями показать красивый баскетбол и победить. Наша задача сейчас - эту закрепощенность снять. Такие обидные поражения бывают. Это была игра, которая не показывает уровень команды. Я считаю, что ничего страшного нет в том, что эта ситуация случилась сейчас. Нам надо забыть эту игру, а дальше показывать свою игру», - сказал наставник красно- белых. Получилось. На следующий день хозяева выглядели куда лучше и сумели огорчить безусловно неплохую команду, подготовленную бывшим главным тренером приморцев Андреем КИБЕНКО. В первую очередь,благодаря сумасшедшему настрою. Так бы и дальше.
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