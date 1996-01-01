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«Тихоокеанский велотур-2010»:Старт возрождения традиций
Тихоокеанский велотур Pacific-Race - 2010 финишировал во Всероссийском детском центре «Океан» 27 сентября. Спортивное мероприятие было посвящено юбилейному году Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны на Тихом океане. Участники велопробега проехали 1447 км в честь ветеранов.
Пробег «Тихоокеанский велотур - 2010» стартовал 19 сентября у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Предложение возродить традиции велоспорта поступило от региональной федерации велоспорта, ее инициативу поддержали администрации Приморья и муниципальных образований края. Маршрут участников прошел через многие города края: спортивная делегация посетила Шкотово, Большой Камень, Находку, Партизанск, Уссурийск, Арсеньев, Кавалерово, Дальнегорск, Спасск-Дальний. В каждом городе спортсменов ожидала встреча со школьниками, ветеранами, представителями власти и общественных организаций. Сложного маршрута не испугались не только чемпионы мира Анатолий ЯРКИН, Сергей НИКИТЕНКО, Иван МИЩЕНКО, Петр ЧЕВАРДОВ, но и девушки-участницы велопробега.
Сразу после прибытия во Владивосток была организована встреча участников пробега, организаторов с представителями прессы, в ходе которой велосипедисты поделились своими впечатлениями от проделанного пути, а также рассказали о планах и перспективах проекта «Тихоокеанский велотур».
«Я рад поздравить участников велопробега с тем, что мероприятие, стартовавшее 9 дней назад и затронувшее множество районов и городов Приморского края, успешно закончилось. Поставленные федерацией велоспорта цели достигнуты, и традиции, которые появились 20-30 лет назад, начали возрождаться. Надеюсь, что это мероприятие станет регулярным – это будет способствовать пропаганде здорового образа жизни. Я хотел бы выразить благодарность всем тем, кто нашел время приехать сюда и принять участие в памятном велотуре», - обратился к участникам велопробега председатель оргкомитета велопробега вице-губернатор Александр ШЕМЕЛЕВ.
Участники «Тихоокеанского велотура-2010» отметили, что, несмотря на то, что на первый взгляд пробег кажется очень непростым, на деле все оказалось не так сложно: дороги довольно неплохие, люди очень приветливые, готовые всегда помочь.
«У нас были очень интересные встречи с ветеранами, нас всегда встречали дети, которые выходили из школ целыми классами, приветствовали нас, - поделился Анатолий Яркин. - А когда мы дарили велосипеды, восторгу не было предела. Конечно, такая акция не должна быть одноразовой. Необходимо постоянно себе и населению напоминать, что у нас спорт есть, развивается, находит поддержку у властей и общественных организаций».
Все участники встречи сошлись на том, чтобы организовывать «Тихоокеанский велотур» каждый год. Эту идею активно поддержала и администрация края в лице вице-губернатора Александра Шемелева.
«Когда мы организовывали Pacific-Race 2010, мы сразу же затронули перспективы этого велотура, и предложили сделать эту акцию ежегодной, - рассказал вице-президент федерации велосипедного спорта России Михаил ЧИКИН. - Более того, к 2012 году построятся объекты для проведения саммита АТЭС, будет открыто много новых дорог, приедут гости из различных частей страны и мира. В таких условиях будет целесообразно дать старт велопробегу с острова Русский, а также там устроить финиш. Это подчеркнет, что даже здесь, «на краю России», очень развит спорт.
Также нам поступило другое предложение. Когда появится возможность включить наш велопробег в международный календарь, можно сделать 4-5 этапов пробега по Приморскому краю, а далее отправиться в Пусан на пароме, где также будет 4-5 этапов по Республике Корея. Это очень интересный проект, и мы надеемся в будущем его осуществить».
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