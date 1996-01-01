Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Нация бежит!
В воскресенье, 26 сентября, в 70 субъектах Российской Федерации пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2010».
Как рассказали в краевом управлении по физической культуре и спорту, в этот день по всей стране на старт одновременно выйдет более 500 тысяч участников разных возрастов и профессий. Первыми эти массовые соревнования открывают спортсмены Владивостока. В нашем городе на старт выйдут около 3 тысяч участников.
В этом году «Кросс Нации» приурочен к 20-летней годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея. Поэтому помимо традиционных футболок с номером участника и сувениров с логотипом «Кросса Нации», все бегуны получат памятные призы от корейской делегации. Победители и призёры соревнований будут награждены медалями, дипломами и сувенирной продукцией Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ.
Организаторы мероприятия - Минспорттуризма России и управление по физической культуре и спорту Приморского края. Начало старта «Кросса Нации - 2010» 26 сентября в 12.00 на стадионе школы № 61 (ул. Бородинская, 27, остановка транспорта «Больница рыбаков»).
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары