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Нация бежит!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В воскресенье, 26 сентября, в 70 субъектах Российской Федерации пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2010».

Как рассказали в краевом управлении по физической культуре и спорту, в этот день по всей стране на старт одновременно выйдет более 500 тысяч участников разных возрастов и профессий. Первыми эти массовые соревнования открывают спортсмены Владивостока. В нашем городе на старт выйдут около 3 тысяч участников.

В этом году «Кросс Нации» приурочен к 20-летней годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея. Поэтому помимо традиционных футболок с номером участника и сувениров с логотипом «Кросса Нации», все бегуны получат памятные призы от корейской делегации. Победители и призёры соревнований будут награждены медалями, дипломами и сувенирной продукцией Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ.

Организаторы мероприятия - Минспорттуризма России и управление по физической культуре и спорту Приморского края. Начало старта «Кросса Нации - 2010» 26 сентября в 12.00 на стадионе школы № 61 (ул. Бородинская, 27, остановка транспорта «Больница рыбаков»).  

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