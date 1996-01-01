Нация бежит!

В воскресенье, 26 сентября, в 70 субъектах Российской Федерации пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2010».

Как рассказали в краевом управлении по физической культуре и спорту, в этот день по всей стране на старт одновременно выйдет более 500 тысяч участников разных возрастов и профессий. Первыми эти массовые соревнования открывают спортсмены Владивостока. В нашем городе на старт выйдут около 3 тысяч участников.

В этом году «Кросс Нации» приурочен к 20-летней годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея. Поэтому помимо традиционных футболок с номером участника и сувениров с логотипом «Кросса Нации», все бегуны получат памятные призы от корейской делегации. Победители и призёры соревнований будут награждены медалями, дипломами и сувенирной продукцией Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ.

Организаторы мероприятия - Минспорттуризма России и управление по физической культуре и спорту Приморского края. Начало старта «Кросса Нации - 2010» 26 сентября в 12.00 на стадионе школы № 61 (ул. Бородинская, 27, остановка транспорта «Больница рыбаков»).