Красно-белая стратегия

«Спартак-Приморье», еще год назад фактически балансировавший на краю финансовой пропасти, в этом сезоне обязан выйти на качественно новый уровень - без заоблачных контрактов и с местными воспитанниками в составе. Приоритеты клуба расставлены четко – выйти в плей-офф, выигрывать, как минимум, все домашние игры, готовить качественный резерв для основной команды, содействовать в популяризации баскетбола во всем крае. Подробнее о сегодняшнем дне ведущего дальневосточного баскетбольного клуба «ЗР» рассказал президент «Спартака-Приморье» Сергей НАСОНОВ.

- Сергей Витальевич, на ваш взгляд, что помешало показать более достойный результат в прошлом сезоне?

- Задача, которая была поставлена перед командой, - быть в призерах. Если посмотреть на турнирную таблицу, нам не хватило буквально двух побед, для решения этой задачи. Несмотря на это я считаю, что пятое место - это тоже неплохой результат для команды, которая была собрана практически в авральных условиях. На результате, безусловно, сказались и ошибки в комплектовании, и недостаточный опыт тренерского штаба. Помимо этого, не до конца удалось наладить атмосферу в команде, в некоторых аспектах не было пониманию между тренером и игроками. Эти факторы привели к тому, что в ключевые моменты команда сломилась психологически, особенно это было видно в тяжелой длительной выездной серии игр.

- После ухода в Профессиональную баскетбольную лигу (ПБЛ) команд из Нижнего Новгорода и Новосибирска «Спартак-Приморье» может стать одним из законодателей мод в Суперлиге. Какие задачи стоят перед командой в этом сезоне?

- Если «Нижний Новгород» действительно оформил переход в ПБЛ, то новосибирский «Сибирьтелеком» не только не смог подтвердить свою финансовую состоятельность для уровня новой лиги, но и не удержал основных игроков, которые в прошлом сезоне привели команду к серебряным медалям чемпионата. Что касается «Спартака-Приморье», то нам удалось сформировать состав для решения самых серьезных задач. В структуру розыгрыша Суперлиги этого сезона внесены существенные изменения - победитель будет определяться в плей-офф, а игры на вылет всегда непредсказуемы. Поэтому наша цель - выйти в плей-офф с максимально возможного места, для того чтобы обеспечить преимущество своей площадки на всех стадиях. Главное для нас - это радовать своих болельщиков, а это значит, что мы просто обязаны выигрывать все домашние игры.

- Как сегодня выглядят соперники?

- С каждым годом уровень второй российской баскетбольной лиги растет. Если еще несколько лет назад между Суперлигой А и Б была огромная пропасть, то сейчас из-за сокращения команд в ПБЛ многие хорошие игроки пополнили состав команд Суперлиги. Также если раньше за лидерство в лиге боролись одна-две команды, то сейчас первая десятка с практически равными составами. Если отдельно останавливаться на каких-то командах, то могу сказать, что традиционно сильные «Университет-Югра», «Рускон-Мордовия», «Урал Екатеринбург», «Северсталь», «Металлург-Университет». «ТЕМП-СУМЗ», оставив основной костяк игроков, еще и укрепил свой состав. На днях пришли новости из Рязани, где местная команда наряду с бывшими игроками «Нижнего Новгорода» и «Урала» пригласила легионеров из Прибалтики и Сербии. Есть новости и со знаком «минус». К сожалению, из-за финансовых проблем Суперлигу покинули «Роснефть-КБТК» из Нальчика и челябинский «Динамо-Теплострой».

- Насколько прочной выглядит сегодня финансовая база клуба?

- На сегодня «Спартак-Приморье» вовремя выполняет все взятые на себя обязательства по финансированию всей структуры клуба. Мы занимаемся развитием инфраструктуры в различных направлениях деятельности. В этом межсезонье с нашим участием был уложен паркет и установлены кольца в Школе для одаренных детей, построена уличная площадка в спортивном лагере, произведен монтаж коммутационного оборудования для проведения телевизионных и интернет-трансляций матчей в «Олимпийце».

- Андрей ТЕРЕХИН, возглавивший команду по ходу прошлого сезона, вроде бы не дал повода усомниться в своей квалификации. Тем не менее строительство новой команды начал новый специалист, которому в отличие от приморца, еще только предстоит познакомиться с трудностями тренерского процесса на краю страны. Насколько обоснована эта замена?

- Андрей Терехин совмещает должности полномочного представителя Российской федерации баскетбола в ДВФО и тренера женских команд различного уровня, которые входят в структуру нашего клуба. ПРичем с женской командой он добился замечательных успехов: выиграл студенческий чемпионат России, занял пятое место на чемпионате Европы. Обсудив перспективы работы в этих направлениях и взвесив результат работы, вместе с Андреем Васильевичем мы решили, что большую пользу он принесет работой на этих должностях. В связи с этим я считаю, что лучшей кандидатуры на роль главного тренера, чем Борис ЛИВАНОВ, просто не может быть. У него есть огромный опыт работы в Суперлиге, также Борис Георгиевич является главным тренером молодежной сборной России среди игроков до 20 лет, с которой на прошедшем чемпионате Европы занял пятое место.

- По какому принципу подбирался нынешний состав? Рекомендации нового главного тренера, советы агентов и селекционеров, стоимость игроков?

- Основные требования перед руководством клуба по комплектации команды ставит главный тренер, в дальнейшем идет работа по поиску подходящих игроков или по конкретным кандидатам, определенным главным тренером. Каждая кандидатура обсуждается обеими сторонами. Дальше уже задача клуба привлечь игрока в наши ряды. Селекция - это многоступенчатая работа, в которой каждый исполняет свою роль. Зарплаты игроков «Спартака-Приморье» соответствуют уровню рынка и поставленных задач перед клубом.

- Каждый год говорится, что команда будет получать пополнение из местных игроков, но достойной смены Евгению ПОЛИЩУКУ и Роману БУЛГАНИНУ пока не видно. На ваш взгляд, возможно в принципе вырастить в Приморье игрока стартового состава клуба ПБЛ?

- Конечно, это возможно. Сейчас одной из главных наших целей как раз является подготовка резерва для основной команды. Я возглавил клуб в прошлом году, когда в структуре помимо основы была только команда ДЮБЛ (игроки 16-17 лет), а до этого, а еще важнее после, этим ребятам было некуда идти. Очень важно вести плановую подготовку игроков, начиная с самого младшего возраста. Сейчас у нас сформировано несколько команд среди ребят от 14-лет, для повышения мастерства которых будет создан полноценный дубль, который будет выступать в молодежном чемпионате страны. Наши дети учатся в лучшей в Приморском крае школе, тренируются в современном спортивном комплексе под руководством талантливых тренеров, команды участвую в региональных и всероссийских соревнованиях. В основную команду уже привлекаются Роман ГРИГОРЬЕВ, Никита МАКШЕВ, Дмитрий ГОРДЕЕВ, а Даниил СОЛОВЬЕВ является полноценным игроком уровня российской Суперлиги.

- Правда, что повышение в классе в нашем случае сдерживается только отсутствием арены, отвечающей требованиям ПБЛ?

- Первоначальным требованием ПБЛ было как раз наличие зала минимум на 3500 зрителей, но в ходе дискуссий между руководством лиги и клубами данная точка зрения изменилась, основываясь на том, что лучше иметь полностью забитые трибуны 1,5-тысячной арены, чем пустые в 7-тысячной. Поэтому это не самый главный показатель по требованиям ПБЛ. От чего не отступает новая лига, так это от требований к минимальному бюджету, сейчас это около $5 млн. Также ПБЛ ставит требования организациям качественных трансляций по федеральным каналам.

- Каковы источники бюджета клуба в этом сезоне?

- Клуб реализует социальные задачи по развитию баскетбола в Приморском крае, основные средства для их реализации мы получаем из краевого бюджета. В нашей структуре восемь команд различного уровня и возрастов, начиная со школьников и заканчивая профессиональной командой, причем это касается не только ребят, но и девушек.

Отмечу, что в этом году мы впервые готовили смету не на один год, а на пять. Клубу нужны определенные финансовые гарантии на несколько лет вперед. В этом случае проще вести переговоры и с тренерским штабом, и с потенциальными новичками, со спонсорами, наконец.

- Бюджет «Спартака-Приморье» один из самых высоких в Суперлиге?

- На совещании руководителей команд-участников было озвучено предложение сделать клубные бюджеты прозрачными, но для ряда команд это оказалось некомфортно. Финансирование, как правило, идет из одних источников, а траты по другим статьям. Я не знаю цифр других команд, но судя по селекционной политике некоторых наших соперников и по потолку зарплат, предлагаемых этими клубами, думаю, как минимум, у пяти коллективов будет очень серьезное финансирование. При этом, в отличие от нас, у большинства клубов целевое финансирование идет только лишь на команду. В бюджет же «Спартака-Приморье» изначально закладываются содержание женской (единственный пример в Суперлиге. – Прим. «ЗР»), молодежной и юношеских команд и их участие во всероссийских и международных соревнованиях.

- В свое время руководство клуба было недовольно итогами сборов в Китае. Мол и соперники не того уровня, и пища экзотическая. Есть ли альтернатива азиатскому варианту подготовки?

- В прошлом году подготовка к сезону шла в авральном режиме. В этот раз была проделана огромная работа по организации сбора в Китае - начиная от обеспечения полноценным питанием блюдами европейской кухни, заканчивая договоренностью с ведущими китайскими командами национального чемпионата на проведение контрольных матчей.

- Руководство клуба уже озвучило идею о проведении промо-турниров с участием азиатских команд. Насколько это интересно нашим соседям?

- Первым шагом в данном направлении был визит нашей юношеской команды в Японию и Корею, где ребята провели ряд дружеских встреч с азиатскими командами. Следующим шагом будет организация турнира во Владивостоке, опять же с участием молодых игроков 1996-97 годов рождения из Китая, Кореи, Японии и, конечно, России. Причем этот интерес исходит не только с нашей стороны, но и наших партнеров из азиатских стран. Опробовав в деле международные соревнования молодежных команд, мы обязательно продолжим интеграцию в Азиатско-Тихоокеанский регион уже с командой мастеров.

- Скандал, потрясший судейский корпус в конце прошлого сезона, наверняка еще скажется. У нашей команды есть претензии к судейству?

- Я принципиально не комментирую работу судей. Это отдельный корпус, к которому мы не имеем ни какого отношения. О том, что произошло, уже много писалось в прессе и комментировалось, становиться на чью-то сторону или кого-то осуждать, я не имею права.

- В футболе на слуху другие «принципы». Скажите, вы в своей работе сталкивались с таким понятием, как договорная игра?

- В клубном российском баскетболе, насколько мне известно, подобных случаев и даже подозрений на них не было.

- Вернется ли в этом году баскетбол на телевидение?

- Мы сделали все, для того чтобы баскетбол вернулся на телеэкраны. Это важно, хотя бы только потому, что нам необходимо охватить аудиторию по всему краю и дальневосточному округу. Вместе с ОТВ были проведены работы по монтажу стационарного передающего оборудования, что позволит организовать трансляции без дополнительных временных и финансовых затрат на развертывание съемочной группы.

Если по телевизору трансляции будут идти в записи после окончания матча, то на нашем сайте мы организуем видеотрансляции, которые смогут увидеть баскетбольные болельщики по всему миру в режиме реального времени.

И естественно хочу поблагодарить администрацию Приморского края, наших болельщиков и партнеров за оказываемую поддержку, и пригласить на открытие сезона, которое состоится 2 октября в СК "Олимпиец".