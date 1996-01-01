ФСБ: всей семьей на старт

Управление ФСБ России по Приморскому краю возрождает традицию семейных спортивных праздников.

В минувшие выходные недалеко от бухты Шамора на территории базы отдыха «Политехник» прошли спортивные состязания «Все на старт» между семьями сотрудников УФСБ России по Приморскому краю. В ходе соревнований было разыграно три комплекта медалей.

Около 20 семей дружно переоделись в спортивные формы и вышли на старт, чтобы померяться своими силами. Но на самом деле потенциальных участников спортивного поединка было гораздо больше. Некоторые дети офицеров уступили свои места в командах более младшим братьям и сестрам, оставаясь активными болельщиками на трибунах.

Соревнования проходили в лучших спортивных традициях: одна семья - одна команда. В солнечный осенний день супругам и детям сотрудников ФСБ предстояло доказать, что «в форме» находятся все домочадцы. Мамы качали пресс, папы отжимались, все члены семьи прыгали через скакалку и в длину, делали пробежку с волейбольным мячом, просто бегали на скорость и даже... на четвереньках. Самой юной возрастной группе (от 5 до 7 лет), а также их папам и мамам посчастливилось сделать по три выстрела на меткость. Умножив свои силы втрое, одной из семей удалось прыгнуть почти на 6,5 метров в длину.

Организаторы спортивного состязания заверили собравшихся, что подобные мероприятия станут настоящими праздниками здоровья и будут проводиться регулярно.