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Волейбол получит место под крышей
Секретарь Совета безопасности РФ Николай ПАТРУШЕВ, осматривавший на минувшей неделе ход строительства объектов будущего саммита АТЭС, особое внимание уделил школе-интернату для одаренных детей имени Дубинина и приморскому волейболу.
Ежегодно на образовательную деятельность школы-интерната, открытой в 2002 году, из краевого бюджета выделяется около 50 миллионов рублей. Сейчас здесь обучаются 600 детей в возрасте от 11 до 17 лет со всего края. В том числе 120 спортсменов - баскетболисты, волейболисты и футболисты.
Последнее было особенно приятно высокому гостю, который возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации волейбола. Николай Патрушев согласился с идеей приморского губернатора о строительстве крытого спортивного зала для занятий пляжным волейболом. Этот вид спорта популярен, по итогам 2009 года лучшим в России признан спортивный клуб «Волейбол-Приморье», а проводить тренировки нашим спортсменам в холодное время года негде. В качестве одного из мест размещения крытого спортзала для занятий пляжным волейболом рассматривается территория Дальневосточного федерального университета на острове Русский.
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