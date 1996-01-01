Клуб по занятиям греблей будет создан на острове Русском

Поводом для идеи стала победа учеников школы № 5 поселка Аякс в фестивале по гребле на лодках класса «Дракон».

- Все начиналось просто. Мы предложили ребятам из этой школы позаниматься греблей и нашли для них молодого тренера Петра ХОМЕНКО, - рассказывает о создании спортивного проекта для детей его учредитель, бизнесмен Александр ЗУБКО. - В итоге наши воспитанники во время регаты краевого уровня продемонстрировали отличный результат и завоевали золотые медали. В соревнованиях принимали участие более трехсот спортсменов, сама регата была приурочена к 60-летию развития гребли в Приморье.

Теперь юным островитянам официально объявили о создании клуба. Проект курирует Законодательное Собрание края.

Без внимания детей острова Русского не оставляет и Дальневосточная дирекция Минрегиона России, координирующая стройки саммита АТЭС. Ее руководство уже выдало всем учащимся школы сертификаты на право обучения в Дальневосточном федеральном университете и пообещало к концу 2011 г. построить новую, вмещающую втрое больше учеников школу.