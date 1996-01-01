Построить Сочи

Владивосток и Сочи – два инвестиционных полюса России. Именно здесь реализуются крупномасштабные проекты, на которые сделана высокая ставка. Сооружаемые здесь уникальные объекты будут работать на престиж страны.

"ДК" давно хотел заглянуть на сочинские объекты. Такую возможность нам предоставила компания "МегаФон" – официальный поставщик мобильной связи Олимпийских игр 2014 года, пригласившая журналистов из всех регионов страны на ежегодный фестиваль музыки и спорта "Сочи ДА!", которым отмечается годовщина победы Сочи в борьбе за право проведения зимних Игр 2014 года. "МегаФону" огромное спасибо за праздник!

Партнеры Оргкомитета Олимпиады (все компании, которые сегодня строят спортивные объекты и в будущем будут обеспечивать проведение игр, носят статус партнеров) не только стараются сделать ход подготовки к играм максимально публичным, но и создают особую атмосферу в будущей олимпийской столице. Заместитель генерального директора ОАО "МегаФон" по стратегическим проектам Тигран ПОГОСЯН, приветствуя гостей, заговорил именно об этом: "О том, сколько тонн железа смонтировано на сочинских объектах, можно рассказать, но то, с каким задором и энтузиазмом работают здесь десятки тысяч людей, вы должны увидеть сами. Наша общая идея – сделать город удобным для самих сочинцев и миллионов россиян, для которых Сочи – это воплощение отдыха и хороших эмоций".

До Олимпиады еще четыре года, а город уже живет предстоящим спортивным праздником. Спорт стал, если хотите, настоящей национальной идеей сочинцев. Здесь бросают курить, делают утреннюю зарядку, в том числе на площади перед мэрией проводят многочисленные спортивные соревнования. Нашу журналистскую компанию, правда, от вредной привычки отучить не успели, но азартом болельщиков заразили. На товарищеском футбольном матче между командами партнеров Оргкомитета Олимпиады НК "Роснефть" и "МегаФон" эмоции были не шуточные.

Подготовка к Олимпиаде – не самоцель. Здесь реализуется программа развития Сочи как горноклиматического курорта. После завершения игр приморский город сможет соперничать с лучшими горнолыжными центрами мира. Такой шанс ему дала сама природа – снежная теплая зима буквально в нескольких километрах от субтропиков морского побережья. А воспользоваться им поможет программа развития города Сочи, которая предусматривает строительство 206 объектов, из которых только 30 непосредственно связаны с проведением спортивных соревнований, остальные – объекты городской инженерной и туристической инфраструктуры.

Досье Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в Сочи в феврале-марте 2014 года. Для их проведения строится 10 новых спортивных объектов мирового уровня. Будет разыграно 86 комплектов наград в 7 олимпийских и 64 комплекта в 5 паралимпийских видах спорта. Ожидается, что в играх примут участие 5500 спортсменов-олимпийцев из 80 стран и 1350 паралимпийцев из 40 стран. На играх будут работать 25000 волонтеров, для освещения событий будет аккредитовано порядка 2800 представителей прессы и фотографов. Смотреть соревнования будут около 3 млрд телезрителей во всем мире.

Без каски не входить

Строительство в Сочи ведется ударными темпами, ведь многие спортивные сооружения, в соответствии с требованиями Международного олимпийского комитета (МОК), уже в 2012 году должны быть переданы в распоряжение спортсменов.

Непосредственно олимпийские объекты разбиты на два кластера – прибрежный и горный. В Имеретинской низменности сформирован Олимпийский парк, на территории которого возводятся ледовые дворцы и сам центральный стадион, где пройдут церемонии открытия и закрытия олимпийских и паралимпийских игр. Лыжники обоснуются в горном кластере – северо-восточнее поселка Красная Поляна. Здесь строятся совмещенный биатлонный и лыжный комплекс, комплекс трамплинов, санно-бобслейная трасса, сноуборд-парк и фристайл-центр. Комплекс превосходных трасс для горнолыжных дисциплин, протяженностью 9 километров, строится в горнолыжном центре "Роза Хутор".

Попасть на строительную площадку постороннему практически невозможно. Специальный комплекс сканирует каждый автомобиль, доставляющий груз. Правила одинаковы для всех, такие же жесткие требования к дисциплине на стройплощадках. По-другому нельзя, уже сегодня на объектах работает около 20 тысяч человек со всей страны и 2,6 тысячи техники. Подрядчиками государственного заказчика – Корпорации "Олимпстрой" выступают десятки самых известных в России компаний, опыт которых формировался на крупных, в том числе международных, объектах. Кстати, над многими стройплощадками развеваются флаги компаний, теперь хорошо известных владивостокцам, – СК "Мост", НПО "Мостовик", которые работают на строительстве моста через пролив Босфор Восточный на остров Русский, транспортных развязок приморской столицы.

На стройках Олимпийского парка счет идет на дни, о том, сколько смонтировано в конструкции тонн металла, уложено кубометров бетона, сколько еще предстоит сделать, сообщают хорошо видные с дороги информационные стенды. Самой "продвинутой" в прибрежном кластере является большая ледовая арена для хоккея с шайбой. Она уже практически выведена под крышу. Комплекс, включающий в себя большую и малую ледовые арены вместительностью на 12000 и 7000 человек соответственно, должен войти в строй уже в 2012 году. В этом же году примет первых спортсменов Ледовый дворец спорта для фигурного катания тоже на 12000 мест. Он строится по сборно-разборной технологии с возможностью демонтажа после игр и переноса в качестве Ледового дворца в другой город России. На его же крепком фундаменте возможно строительство других объектов – жилых домов, торговых или офисных центров.

Самый сложный объект – центральный стадион вместимостью 40 000 человек пока преодолевает стадию проектирования, идет планировка площадки под него. Кстати, что касается земляных работ, в Сочи очень бережно обращаются с плодородным слоем почвы, аккуратно сдвигая его в сторону, чтобы по окончании строительства объекта использовать его для благоустройства и озеленения территории Олимпийского парка.

Центральный стадион в Сочи будет абсолютно уникальным для России сооружением. Как говорят специалисты, впервые при строительстве такого масштабного здания будет использована полупрозрачная поликарбонатная кровля. Стадион будет похож на снежную вершину, которая гармонично вольется в открывающуюся из Имеретинской низменности панораму Кавказских гор.

Адлер, главные воздушные ворота Сочи, встречает гостей новым аэровокзалом. Он принял первых пассажиров в начале нынешнего лета. И хотя местные скептики не преминут сообщить о том, что строили его почти десяток лет, современный просторный терминал – свидетельство того, что вы прибыли в город, который интенсивно формирует новую транспортную инфраструктуру.

Курортный город, население которого к лету вырастает в четыре-пять раз, протянулся вдоль единственной главной магистрали по берегу Черного моря. Он так же, как и Владивосток, испытывает сегодня массу неудобств из-за развернувшихся гигантских строек. За последние пару лет здесь построено более 40 км вспомогательных дорог с асфальтобетонным и бетонным покрытием для обеспечения строительства, тем не менее пробки на федеральной трассе М-27, проходящей через центр города, пока неизбежны: грузопоток вырос многократно. Параллельно с действующей дорогой одновременно ведется строительство нескольких новых участков с мощными автомобильными развязками. Уже к 2012 году в городе появится новая автодорога "Дублер Курортного проспекта". 16 километров новой трассы с 4-полосным движением, многоуровневыми развязками, новым автомобильным мостом через реку Мзымта значительно разгрузят движение в центре города.

В логистике олимпийских грузов важное место занимает морской порт. К декабрю этого года должно быть завершено строительство морского портового комплекса, протяженность которого составит 800 метров, а грузооборот – 6,5 млн тонн в год. Два причала первой очереди морского порта Сочи уже переваливают более 2 млн тонн грузов.

Главным же олимпийским транспортом в Сочи станет железная дорога, которая обеспечит доставку спортсменов и болельщиков в том числе и в высокогорную олимпийскую деревню. В ущелье реки Мзымта ОАО "РЖД" строит уникальную совмещенную (автомобильную и железную) дорогу Адлер-"Альпика-Сервис" протяженностью 48 км, которая поднимется на высоту 700 метров – до горнолыжного курорта "Красная Поляна". Добраться по ней до места проведения соревнований по лыжным видам спорта можно будет всего за 27 минут вместо сегодняшних полутора часов. Дорога пройдет через шесть тоннелей общей протяженностью 22,7 км. Будут построены 12 мостов и эстакада.

Работы по сооружению дороги развернуты на всем ее протяжении, проходческие комплексы уже проложили около 4 км. Как говорят тоннелестроители, их техника "любит" крепкие горные породы. Высокоточную отделку сводов тоннелей обеспечивают тюбинги, изготовление которых организовано рядом с площадкой будущего Олимпийского парка в Имеретинской низменности. Надо заметить, олимпийская стройиндустрия работает с большим запасом, что позволяет не только выдерживать график строек, но и опережать его.

Новые решения

Многое в организации Олимпиады будет реализовано впервые. К примеру, как сообщает оргкомитет "Сочи-2014", впервые в истории Зимних Олимпийских игр будет создан единый Олимпийский парк, который сможет одновременно принимать около 75 000 гостей. В нем компактно разместятся и спортивные сооружения, и инфраструктурные объекты – жилье для участников мероприятий, международный пресс-центр и т.д. Все будет в шаговой доступности.

При возведении олимпийских объектов в Сочи впервые в России будет применяться система "зеленых стандартов". Это значит, что при строительстве и инженерном обустройстве объектов будут использованы технологии, базирующиеся на самых передовых принципах энерго- и водосбережения, безотходные технологии.

Программа развития Сочи реализуется на принципах государственно-частного партнерства. В прошлом году организационным комитетом "Сочи 2014" на подготовку к Олимпиаде была привлечена рекордная сумма партнерских взносов, превышающая $1 млрд. Генеральными партнерами "Сочи 2014" стали компании Аэрофлот, МегаФон, Ростелеком, РЖД, Роснефть, Сбербанк, ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус и Bosco Sport. Всемирными партнерами МОК стали компании Аtos Origin, Coca-Cola, Omega, Panasonic, Samsung и Visa, подписавшие договоры на Олимпийские игры 2014 года в Сочи.

Партнер – не просто статус

Как рассказал "ДК" заместитель генерального директора ОАО "МегаФон" Тигран Погосян, статус партнера Олимпиады – это далеко не только предоставление определенного перечня услуг, оговоренного в соглашениях, заключенных с Оргкомитетом "Сочи 2014". Партнеры в тесном сотрудничестве друг с другом работают над созданием новых инновационных продуктов и технологий, которые обеспечат высочайший уровень проведения игр.

Партнерский взнос МегаФона, помимо перечисления живых денег предполагает оказание услуг в натуральной форме. Сразу после подписания соглашения на мобильную связь компании были переведены все сотрудники Оргкомитета Олимпиады – в Москве и Сочи. Абонентами компании становятся и многие партнеры. Переход абонентов от одного оператора к другому проходил максимально корректно, позволяя им всегда находиться на связи. В пакете предоставленных услуг – все сегодняшние возможности мобильной связи, включая удаленную работу со своим офисом, корпоративными ресурсами.

Не только на объектах Олимпиады, но и на всей территории большого Сочи компанией разворачиваются сети третьего поколения – 3G. И если сегодня здесь работает 110 базовых станций, то к 2012 году их количество будет увеличено в три раза. По словам Тиграна Погосяна, если компания сможет получить 4G частоты, то готова в течение года установить необходимое оборудование и сделать доступным самый инновационный сервис. Тем временем к 2012 году на рынок должны выйти абонентские устройства, поддерживающие новый стандарт. Таким образом, в Сочи будет работать связь трех поколений.

Обеспечение надежности связи – приоритет большой программы, которую уже сегодня МегаФон реализует в Сочи. Еще на этапе подготовки проектной документации для строителей предусмотрено, что для каждого спортивного сооружения будет организовано два независимых ввода, по которым будет подведен оптиковолоконный кабель. Емкость сети и маршруты передачи данных будут многократно резервированы. Предусматривается также возможность оперативного развертывания мобильных комплексов на базе грузовых машин, которые могут быстро приехать в необходимую точку, где потребуются дополнительные мощности или возникла непредвиденная ситуация.

Уже сегодня важно не только предусмотреть возможный рост объемов трафика, но и рассчитать его. Он стремительно меняется. "Если на зимних Олимпийских играх в Ванкувере всего 20% пользователей задействовали мобильную связь для передачи данных, остальное был голос, – поясняет Тигран Карленович, – то уже на Олимпиаде, которая пройдет в 2012 году в Лондоне, предполагается обратная пропорция – до 80% людей будут работать через Интернет и скайп".

В маркетинге МегаФон опирается не на цифры прошлых олимпиад, а ориентируется на организацию телекоммуникационного обслуживания текущих событий – кубков и чемпионатов мира. Своеобразной лабораторией, последней проверкой правильности выбранной стратегии, станет обслуживание универсиады в Казани, которая пройдет здесь в 2013 году и на которой МегаФон выступает генеральным телекоммуникационным партнером мобильной связи. Здесь будет опробован также ряд инновационных сервисов, в частности, компания работает над тем, чтобы сделать мобильный телефон универсальным средством доступа к самым разным услугам. Уже есть технологии, позволяющие с помощью мобильного телефона рассчитаться в ресторане или за услуги транспорта. Необходимо только законодательное обеспечение этой процедуры. Почему бы, к примеру, не использовать мобильную связь для приобретения электронных билетов на мероприятия Олимпиады и так далее.

Совместно с другими партнерами МегаФон будет развивать сервис, обеспечивающий навигацию, контроль за транспортными потоками. Сочи должен стать абсолютно безопасным городом – над этим идет совместная работа с мэрией города. На его территории будет установлено несколько тысяч камер видеонаблюдения, а центр обработки данных сможет оперативно выделить в общем потоке любой подозрительный объект и проследить за ним.

МегаФон последовательно добавляет практический опыт обслуживания столь масштабных мероприятий, как Олимпийские игры, командируя своих сотрудников для работы в компаниях, обеспечивающих телекоммуникации соревнований. Если в Ванкувере в "Белкэнада" работали четыре мегафоновца, то в Лондоне в составе "Бритиш Телеком" уже будет стажироваться куда более представительная команда.

Уже сегодня компания озабочена и подготовкой волонтеров. Только в телекоммуникационной отрасли их потребуется порядка 2 тысяч человек, многих из них МегаФон намерен найти в своей компании.

И, наконец, компания такой же полноценный партнер Паралимпийских игр, которые пройдут следом за Олимпиадой. Поддержать людей, как говорит Тигран Погосян, с "безграничными возможностями" – это социальная миссия команды МегаФона. То, с каким триумфом выступали российские паралимпийцы в Ванкувере, вызывает уважение и гордость. Сочи, по мнению Тиграна Карленовича, должны стать городом, достойным этих мужественных людей.

Р.S. Конечно, "кавалерийская" поездка по столице будущей зимней Олимпиады не дала возможности вникнуть в детали многочисленных проблем, которые сегодня приходится решать и Оргкомитету "Сочи 2014", и ГК "Олимпстрой", и многочисленным подрядчикам. Одна из самых острых здесь так же, как и во Владивостоке, – переселение людей, чьи дома оказались в пределах стройплощадок. При сооружении новых дорог в Сочи тоже пока обходят "трудные" участки, пытаясь договориться с населением.

Что же касается Олимпийского парка в Имеретинской низменности, то время на решение этого вопроса практически истекло. В июле началось принудительное выселение жителей, чьи дома располагаются на территории закрытой зоны строительства и будущего парка. Судя по многочисленным публикациям в Интернете, без конфликтов эта неприятная процедура не обошлась. Не все захотели переезжать в только что отстроенный совсем рядом поселок Некрасовский.

Двухэтажные коттеджи под одинаковыми красными крышами выстроились в ровную улицу, пока без единого деревца. Для утопающего в зелени Сочи это непривычная картинка. Но в домах, которые предполагалось изначально построить всего по шести типовым проектам, есть полный комплекс коммунальных услуг. К тому же из 112 домов 98 в итоге оказались вовсе не типовыми. При их строительстве учтены все разумные желания будущих жителей. А сады и цветники вырастут быстро.