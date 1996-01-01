Кулачный экспорт

Известный японский промоутер, устроитель в Японии профессиональных боев по кикбоксингу и боксу КАВАМУРА Таканори намерен открыть импорт бойцов с российского Дальнего Востока. Об этом он сам рассказал «ЗР» во время пребывания в Хабаровске в начале августа.

В Японии - первый и высший дивизионы. В высшем дерутся только те, кто одержал несколько убедительных побед над разными соперниками в первом дивизионе. Самостоятельно попасть в японскую лигу практически невозможно, даже в первый дивизион. Господин Кавамура отказался говорить о гонорарах бойцов, сославшись на коммерческую тайну, но «ЗР» удалось узнать, что в первом дивизионе плата за бой составляет всего 500 долларов. Здесь необходимо пройти 5 боев, как минимум в 4-х из которых надо победить, чтобы получить доступ в высший дивизион, где совсем другой уровень материального обеспечения, заработков спортсменов и промоутеров.

Господин Кавамура договорился с хабаровским клубом единоборств «Тайгер», который теперь занимается подбором кандидатов в России, и прежде всего на Дальнем Востоке, для выступлений на рингах Японии. Обычно кандидат на проведение поединка в японской профессиональной лиге вызывается туда, проходит жесточайшее тестирование своих возможностей, после которого, спустя некоторое время, получает допуск к боям или отказ. Благодаря весу господина Кавамуры, являющегося также президентом первого дивизиона профессиональных поединков в Японии, и договоренности с «Тайгером», теперь тестовый просмотр может проходить на базе хабаровского клуба. Такие смотрины и состоялись в начале августа. Промоутер тестировал возможности боксера из Комсомольска-на-Амуре, мастера спорта международного класса Павла ПЕТРОВА. Результаты станут известны к концу месяца.

В разговоре с корреспондентом «ЗР» Кавамура Таканори выразил надежду на то, что поставки дальневосточных российских спортсменов станут для него хорошим вложением капитала и принесут ожидаемую прибыль.