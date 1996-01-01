Шокирующий марафон по Амуру

3 августа хабаровчане наблюдали шокирующее явление - старт международного марафонского заплыва по Амуру. Расстояние от Хабаровска до Сахалина решили преодолеть 25 пловцов, 5 из которых представляют КНР. Из 1300 км водного пути 1000 км пролегает по руслу Амура. Прибыть на остров Сахалин участники заплыва планируют 19 августа.

Встречать их будут в порту Александровск-Сахалинский, расположенном на побережье Татарского пролива. На протяжении всей дистанции за пловцами следует катер с медиками и вспомогательным персоналом и наблюдателями из книги рекордов России.

Но не размер дистанции и не попытка рекорда привели в неудомение горожан. Дело в том, что на протяжении всех последних лет региональные власти, на основании требований санитарно-эпидиомологической службы, запрещают жителям Хабаровска даже подходить к воде Амура, признавая ее крайне опасной для здоровья. А тут - целый международный заплыв!

Теперь население гадает: их обманывают с качеством воды в Амуре или над спортсменами проводят страшный эксперимент?